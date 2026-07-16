Sheinbaum: vagones del Tren Interoceánico se movieron, no se descarrilaron

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el incidente registrado ayer en el Tren Interoceánico no fue un descarrilamiento, sino un desplazamiento del tren que provocó que algunos vagones se salieran parcialmente de las vías, sin llegar a volcarse por completo. Asimismo, rechazó que este percance vaya a afectar el proyecto de reactivación del servicio de trenes de pasajeros.
“Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente. Ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones”, explicó.