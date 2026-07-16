Sheinbaum: vagones del Tren Interoceánico se movieron, no se descarrilaron

En la Línea Z del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se registró un percance la noche del 14 de julio, cuando cuatro carros de un tren de carga se descarrilaron entre Nizanda y Chivela, Oaxaca. El incidente no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este percance no afectará el proyecto de reactivación del servicio de trenes de pasajeros, suspendido desde diciembre de 2025 tras un descarrilamiento en el que murieron 14 personas.

“Ya están las observaciones por parte de la empresa consultora TÜV Reheiland para poder llevar a cabo todas las recomendaciones que nos plantean. Ya las está trabajando Andrés Lajous con el corredor interoceánico, con el tren, y ya les vamos a informar pronto”, indicó.