Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum: vagones del Tren Interoceánico se movieron, no se descarrilaron

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el percance ocurrido con el tren de carga no afectará la reactivación del transporte de pasajeros.
jue 16 julio 2026 11:48 AM
Añadir Expansión Política en Google
AMLO Tren Interoceánico Salina Cruz
El Tren Intercoceánico fue una obra del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Tomás Acosta Ordaz/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el incidente registrado ayer en el Tren Interoceánico no fue un descarrilamiento, sino un desplazamiento del tren que provocó que algunos vagones se salieran parcialmente de las vías, sin llegar a volcarse por completo. Asimismo, rechazó que este percance vaya a afectar el proyecto de reactivación del servicio de trenes de pasajeros.

“Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente. Ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones”, explicó.

Publicidad

En la Línea Z del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se registró un percance la noche del 14 de julio, cuando cuatro carros de un tren de carga se descarrilaron entre Nizanda y Chivela, Oaxaca. El incidente no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este percance no afectará el proyecto de reactivación del servicio de trenes de pasajeros, suspendido desde diciembre de 2025 tras un descarrilamiento en el que murieron 14 personas.

“Ya están las observaciones por parte de la empresa consultora TÜV Reheiland para poder llevar a cabo todas las recomendaciones que nos plantean. Ya las está trabajando Andrés Lajous con el corredor interoceánico, con el tren, y ya les vamos a informar pronto”, indicó.

Te puede interesar:

Detienen al operador del Tren Interoceánico accidentado por ir a exceso de velocidad
México

Convoy del Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca; no hay víctimas

Publicidad

El Tren Interoceánico fue una obra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En diciembre de 2025 se suspendió su operación debido a un descarrilamiento que ocasionó 14 muertes y 109 heridos.

La Fiscalía General de la República realizó una investigación en la que se determinó que el accidente fue por exceso de velocidad. También determinó que ningún integrante del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, adscrito a la Secretaría de Marina (Semar), tenía responsabilidad en el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Por ese accidente se integraron cuatro carpetas de investigación por los delitos de homicidio y lesiones culposas, en las que se indaga la probable responsabilidad del maquinista, el conductor y el jefe de despacho.

Conoce más:

Descarrilamineto Tren Interoceánico
México

Tren Interoceánico viajaba a exceso de velocidad cuando se descarriló

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Tren Transístmico conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad