Marina confirma 13 personas fallecidas por descarrilamiento de Tren Interoceánico

La presidenta informó que dio instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar.

Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

La Secretaría de Marina informó este domingo que un vagón del tren en el que viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, sufrió un "descarrilamiento de la máquina principal".

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso , así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, señaló en un primer comunicado.

La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido.

La fiscal Ernestina Godoy informó que "agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas".