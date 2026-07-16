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Gobierno de Sheinbaum va por voto secreto en consulta a maestros

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se realizará una consulta "escuela por escuela" para que sean los maestros quienes definan cómo se les evaluará.
jue 16 julio 2026 10:06 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en la consulta se escuchará la opinión de todos los maestros del país y no solo a los de la CNTE. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) vayan a ser quienes decidan cómo se evaluarán a los maestros y aclaró que su gobierno propone una consulta escuela por escuela y en la que el voto sea secreto.

“¿Qué quieren los maestros? Que con la Sección 22 decidamos cómo se va a evaluar a los profesores de todo el país, pues no. ¿Quién tiene que opinar? Los profesores de todo el país. Entonces por eso es ‘escuela por escuela’ y tienen que participar no solo la CNTE, tienen que participar todas las maestras y los maestros del país. ¿Cuál es la mejor forma de que lo hagan? Muy sencillo, en las escuelas, ahí es donde debe haber el debate y también que el voto sea secreto”, explicó.

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Luego de una pausa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reactivará sus movilizaciones en la Ciudad de México para pedir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumento salarial y abrogación de la reforma educativa, en particular para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

En su conferencia matutina, la presidenta recordó que convocó en dos ocasiones a los maestros para dialogar directamente con ella; sin embargo, dijo que no acudieron a los encuentros.

Asimismo, informó que en agosto su gobierno realizará una consulta con el magisterio para conocer su opinión sobre la eliminación del Usucamm y los posibles cambios en los procesos relacionados con sus centros de trabajo.

La mandataria reiteró que, más que atender únicamente las demandas de la CNTE, su administración buscará escuchar la voz de los docentes "escuela por escuela".

“Hay algunas secciones de la CNTE que lo que plantean es regresar a las comisiones mixtas y que ahí se decida la promoción de los profesores, que ya no sea con examen, que ya no sea sin el sindicato, sino que es un asunto exclusivamente laboral, pero no estoy de acuerdo con esa propuesta”, comentó la presidenta.

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Sheinbaum rechazo dar un espacio en las tardes para que se debata con la CNTE, pues reiteró que es en las escuelas donde se deberá definir el futuro de los temas educativos.

“La discusión de cómo debe evaluarse a los maestros es de los maestros y es decisión de los maestros y las maestras”, agregó.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera educación

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