Gobierno de Sheinbaum va por voto secreto en consulta a maestros

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) vayan a ser quienes decidan cómo se evaluarán a los maestros y aclaró que su gobierno propone una consulta escuela por escuela y en la que el voto sea secreto.
“¿Qué quieren los maestros? Que con la Sección 22 decidamos cómo se va a evaluar a los profesores de todo el país, pues no. ¿Quién tiene que opinar? Los profesores de todo el país. Entonces por eso es ‘escuela por escuela’ y tienen que participar no solo la CNTE, tienen que participar todas las maestras y los maestros del país. ¿Cuál es la mejor forma de que lo hagan? Muy sencillo, en las escuelas, ahí es donde debe haber el debate y también que el voto sea secreto”, explicó.