Convoy del Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca; no hay víctimas

Autoridades confirmaron un nuevo percance ferroviario en la Línea Z del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, luego de que cuatro carros de un tren de carga se descarrilaran la noche del 14 de julio entre Nizanda y Chivela, Oaxaca, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a la población.

En un comunicado difundido este miércoles, el organismo informó que el incidente ocurrió a la altura del kilómetro 230+800, donde dos unidades articuladas del convoy, conformadas por dos carros cada una, salieron de las vías.

Tras el accidente, se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para retirar los vagones afectados y liberar la vía.

Asimismo, las locomotoras y el resto del tren fueron retirados de la zona de forma segura para evitar mayores complicaciones en la operación ferroviaria.

El Corredor Interoceánico indicó que especialistas del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realizan una revisión técnica para determinar las causas del descarrilamiento. Mientras tanto, aseguró que la operación del sistema ferroviario continúa con normalidad.