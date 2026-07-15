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México

Convoy del Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca; no hay víctimas

En diciembre de 2025, un accidente en el Tren Interoceánico provocó la muerte de 14 personas.
mié 15 julio 2026 03:46 PM
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Detienen al operador del Tren Interoceánico accidentado por ir a exceso de velocidad
El Tren Interoceánico se descarriló a finales de 2025 en Oaxaca. (Foto: Cuartoscuro)

Autoridades confirmaron un nuevo percance ferroviario en la Línea Z del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, luego de que cuatro carros de un tren de carga se descarrilaran la noche del 14 de julio entre Nizanda y Chivela, Oaxaca, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a la población.

En un comunicado difundido este miércoles, el organismo informó que el incidente ocurrió a la altura del kilómetro 230+800, donde dos unidades articuladas del convoy, conformadas por dos carros cada una, salieron de las vías.

Tras el accidente, se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para retirar los vagones afectados y liberar la vía.

Asimismo, las locomotoras y el resto del tren fueron retirados de la zona de forma segura para evitar mayores complicaciones en la operación ferroviaria.

El Corredor Interoceánico indicó que especialistas del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realizan una revisión técnica para determinar las causas del descarrilamiento. Mientras tanto, aseguró que la operación del sistema ferroviario continúa con normalidad.

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En abril, la Fiscalía General de la República determinó que ningún integrante del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, adscrito a la Secretaría de Marina (Semar), tiene responsabilidad en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025.

En un mensaje a través de redes sociales, la fiscal Ernestina Godoy informó que 145 víctimas y familiares optaron por la reparación del daño, con lo que se extinguió la acción penal por el incidente en el que fallecieron 14 personas y más de 100 resultaron heridas.

En materia penal, Godoy explicó que integraron cuatro carpetas de investigación a través de las cuales se acreditaron los delitos de homicidio y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho.

Infraestructura cumple con la norma

En cuando al estado de la locomotora, Godoy aseguró que tras una inspección en los vagones se comprobó que cumplen con la norma. Esto mismo se verificó en el punto del siniestro con la revisión de la vía, durmientes, fijaciones y balasto.

Durante la conferencia, la fiscal presentó un video en el que recordó que la causa del accidente del 28 de diciembre fue el exceso de velocidad.

Aseguró que en este incidente se buscó la protección de las víctimas y que los responsables del accidente no queden impunes. Un total de 145 ya optaron por la reparación integral del daño.

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Tren Tren Transístmico Gobierno federal

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