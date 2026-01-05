Publicidad

presidencia

Abogados quieren comisiones, dice Sheinbaum sobre denuncia del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que no es necesario presentar denuncias por el desacarrilamiento del Tren, pues aseguró que habrá reparación del daño.
lun 05 enero 2026 10:50 AM
Tren Interoceánico
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 11 personas siguen hospitalizadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico. (Foto: Carolina Jiménez Mariscal/Cuartoscuro.)

Claudia Sheinbaum, presidenta, afirmó que no es necesario presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ya que se garantizará la reparación del daño. Además, señaló que algunos bufetes de abogados sugieren a las víctimas denunciar, prometiendo mayores compensaciones, pero en realidad están más interesados en cobrar comisiones.

"Tienen el derecho de hacerlo, pero no es necesario que se acerquen abogados. A veces hay bufetes de abogados que se acercan a las víctimas y les ofrecen que van a obtener más recursos y hay comisiones que se llevan los bufetes de abogados", comentó.

Este lunes, víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca presentarán una denuncia en contra de constructoras, contratistas y servidores públicos que resulten responsables.

Al ser cuestionada sobre esta denuncia, la presidenta planteó que es importante saber quiénes son los que denunciarán, aunque insistió que no es necesario.

"En este caso no lo necesitan. Con acercarse a la Comisión Ejecutiva de Víctimas van a tener todo el apoyo del gobierno que requieran, además de lo que van a recibir por los seguros, el apoyo de una reparación integral del daño", indicó.

De acuerdo con el último reporte de la presidenta, 11 personas continúan hospitalizadas por el descarrilamiento del Tren.

Sheinbaum explicó que la Consejería Jurídica ya abordao con la aseguradora los montos de reparación del daño. Asimismo, afirmó que funcionarios de su gobierno dan acompañamiento a las víctimas.

"Está la consejera jurídica hablando con la aseguradora para poder establecer el monto, pero, más allá del monto de la aseguradora, repito, la Fiscalía determinara, de acuerdo a la ley de víctimas o la ley de atención a víctimas– la reparación integral del daño, adicional al seguro", agregó.

La presidenta recordó que Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación sobre el descarrilamiento del Tren y ya se realizan las indagatorias correspondientes, las cuales incluyen peritajes especializados.

