Abogados quieren comisiones, dice Sheinbaum sobre denuncia del Tren Interoceánico

Claudia Sheinbaum, presidenta, afirmó que no es necesario presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ya que se garantizará la reparación del daño. Además, señaló que algunos bufetes de abogados sugieren a las víctimas denunciar, prometiendo mayores compensaciones, pero en realidad están más interesados en cobrar comisiones.
"Tienen el derecho de hacerlo, pero no es necesario que se acerquen abogados. A veces hay bufetes de abogados que se acercan a las víctimas y les ofrecen que van a obtener más recursos y hay comisiones que se llevan los bufetes de abogados", comentó.