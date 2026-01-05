Abogados quieren comisiones, dice Sheinbaum sobre denuncia del Tren Interoceánico

Este lunes, víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca presentarán una denuncia en contra de constructoras, contratistas y servidores públicos que resulten responsables.

Al ser cuestionada sobre esta denuncia, la presidenta planteó que es importante saber quiénes son los que denunciarán, aunque insistió que no es necesario.

"En este caso no lo necesitan. Con acercarse a la Comisión Ejecutiva de Víctimas van a tener todo el apoyo del gobierno que requieran, además de lo que van a recibir por los seguros, el apoyo de una reparación integral del daño", indicó.

De acuerdo con el último reporte de la presidenta, 11 personas continúan hospitalizadas por el descarrilamiento del Tren.