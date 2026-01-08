Publicidad

presidencia

Homicidios bajan 40% durante el gobierno de Sheinbaum, pero extorsión no cede

Aunque los homicidios dolosos diarios en México mostraron una reducción, la extorsión es un delito que no cede en el país. Sinaloa cerró como la cuarta entidad más violenta.
jue 08 enero 2026 09:48 AM
Sheinbaum-baja-homicidios-dolosos.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum realizó su conferencia de prensa matutina en Morelos. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su estrategia en contra de la inseguridad sí da resultados y así lo demuestra la disminución de 40% en homicidios dolosos en 2025.

“De septiembre de 2024 a diciembre de 2025 los homicidios dolosos bajaron 40%, esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde 2016. Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados”, informó la presidenta.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios dolosos diarios en México pasaron de 86.9 en septiembre de 2024 a 52.4 en diciembre de 2025.

El año que recién terminó también se convirtió en el de la tasa por cada 100,000 habitantes más baja de homicidios dolosos desde 2015. Hace una década era de 17 y 2025 cerró con 17.5.

Sin embargo, uno de los delitos que no cede es la extorsión, a pesar de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum implementa una estrategia nacional.

Ese delito tuvo un incremento de 2.3% en 2025 respecto a 2024; el promedio de víctimas diario pasó de 29.68 a 30.36.

Sinaloa, la cuarta entidad más violenta

Debido a la confrontación entre 'Los Chapitos' y 'Los Mayitos' tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, Sinaloa se ubicó como la cuarta entidad más violenta del país, solo detrás de Guanajuato, Chihuahua y Baja California.

El 2025, el estado gobernado por el morenista Rubén Rocha registró 1,663 homicidios dolosos, que representan 6.5% de los ocurridos en todo el país.

Sinaloa se encuentra entre las siete entidades que concentraron el 50% de los homicidios dolosos de 2025.

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó su conferencia de prensa en Morelos. A partir de hoy, la mañera se hará dos días a la semana en otras entidades, fuera de Palacio Nacional.

