Homicidios bajan 40% durante el gobierno de Sheinbaum, pero extorsión no cede

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios dolosos diarios en México pasaron de 86.9 en septiembre de 2024 a 52.4 en diciembre de 2025.

El año que recién terminó también se convirtió en el de la tasa por cada 100,000 habitantes más baja de homicidios dolosos desde 2015. Hace una década era de 17 y 2025 cerró con 17.5.

Sin embargo, uno de los delitos que no cede es la extorsión, a pesar de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum implementa una estrategia nacional.

Ese delito tuvo un incremento de 2.3% en 2025 respecto a 2024; el promedio de víctimas diario pasó de 29.68 a 30.36.