Homicidios bajan 40% durante el gobierno de Sheinbaum, pero extorsión no cede

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su estrategia en contra de la inseguridad sí da resultados y así lo demuestra la disminución de 40% en homicidios dolosos en 2025.
“De septiembre de 2024 a diciembre de 2025 los homicidios dolosos bajaron 40%, esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde 2016. Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados”, informó la presidenta.