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No hay confidencialidad ni grado de sensibilidad en información compartida por Marina del Pilar, dice Harfuch

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, rechazó abrir una investigación sobre los audios de la gobernadora de Baja California porque no se infiere algún delito.
mar 14 julio 2026 09:29 AM
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El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, comentó que no se sabe con exactitud con quién dialoga la gobernadora Marina del Pilar Ávila en el audio que se filtró. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó abrir una investigación por los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, al considerar que de su contenido no se desprende la comisión de algún delito.

El funcionario aseguró que en las grabaciones, en las que la mandataria estatal manifiesta su disposición a compartir información con presuntas autoridades de Estados Unidos, no se advierte la difusión de datos sensibles que preocupen al Gabinete de Seguridad.

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“Primero, en los audios que se hicieron públicos el día de ayer, no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no solo las autoridades estatales y federales, se identifican la incidencia delictiva diaria, más no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad, si es que fuera el caso que es con alguna autoridad porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando”, comentó el funcionario este martes.

El periodista Héctor de Mauleón reveló un audio en el que se escucha a la gobernadora manifestar su disposición para "hablar de todo".

"Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad", dijo Marina del Pilar.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum, el secretario de Seguridad rechazó que se vaya a abrir alguna investigación respecto al audio de la gobernadora pues no hay ningún delito qué perseguir.

“Se abriría una investigación si hubiera un delito pero en el audio pues no sinceramente no se infiere ningún tipo de delito”, dijo.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el interés detrás de la difusión de la grabación y subrayó que ni siquiera está claro quién es el interlocutor de la gobernadora.

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“¿Quién quiere filtrar esta información? Vale la pena preguntarlo. Es una llamada que ella tiene con personas, nosotros no sabemos quiénes son, si pertenecen al gobierno de Estados Unidos o no”, comentó.

La presidenta resaltó que la gobernadora ya explicó a través de un comunicado que el audio filtrado son solo fragmentos de la conversación que tuvo con personas que se presentaron como intermediarios de Estados Unidos.

“Ella ya dio su explicación ella dio una explicación no se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista. No se sabe ni siquiera bien con quién está hablando y ella ya dio su información”, dijo.

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