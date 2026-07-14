No hay confidencialidad ni grado de sensibilidad en información compartida por Marina del Pilar, dice Harfuch

“Primero, en los audios que se hicieron públicos el día de ayer, no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no solo las autoridades estatales y federales, se identifican la incidencia delictiva diaria, más no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad, si es que fuera el caso que es con alguna autoridad porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando”, comentó el funcionario este martes.

El periodista Héctor de Mauleón reveló un audio en el que se escucha a la gobernadora manifestar su disposición para "hablar de todo".

"Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad", dijo Marina del Pilar.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum, el secretario de Seguridad rechazó que se vaya a abrir alguna investigación respecto al audio de la gobernadora pues no hay ningún delito qué perseguir.

“Se abriría una investigación si hubiera un delito pero en el audio pues no sinceramente no se infiere ningún tipo de delito”, dijo.

No se sabe con quién habla, señala Sheinbaum

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el interés detrás de la difusión de la grabación y subrayó que ni siquiera está claro quién es el interlocutor de la gobernadora.