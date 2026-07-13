Junio fue el mes con menos homicidios de los últimos 15 años en CDMX

“Fue la prueba frente a la tendencia de reducción de la incidencia delictiva. Hoy, con total responsabilidad, podemos informar que pasamos la prueba”, dijo este lunes en conferencia de prensa.

La mandataria indicó que mientras en junio de 2018 se registraron 4.2 homicidios al día en la capital, en junio de este año fueron 1.8 homicidios diarios en promedio, una reducción del 57%.

“El Mundial nos puso a prueba y tuvimos el Mundial con menos violencia”, afirmó.

De septiembre de 2024 a junio de 2026 –lo que va de la administración de Brugada– los homicidios dolosos bajaron un 31%.

“Reducir casi una tercera parte los homicidios en menos de dos años significa que no estamos ante una mejoría marginal o limitada, sino un avance profundo, sostenido y acelerado en la seguridad de la ciudad”, sostuvo la jefa de Gobierno.

A la par, informó que los delitos de alto impacto –como robo con violencia, lesiones dolosas, secuestro, robo de vehículos– bajaron un 64% en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2019. Mientras de enero a junio de 2019 el promedio fue de 145 delitos de alto impacto en la ciudad, para la primera mitad de 2026 bajó a 50 delitos de alto impacto por día.