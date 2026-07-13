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CDMX

Junio fue el mes con menos homicidios de los últimos 15 años en CDMX

En junio, cuando la Ciudad de México recibió el Mundial de Futbol, se registraron en promedio 1.8 homicidios dolosos al día, 57% menos que en 2018.
lun 13 julio 2026 04:54 PM
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La estrategia de seguridad por el Mundial 2026 logró contener la violencia en la capital. (Foto: Cuartoscuro )

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la Ciudad de México tuvo la menor cantidad de homicidios dolosos en el mes de junio de los últimos 15 años, mientras recibió el Mundial de Futbol.

“El Mundial fue el examen más exigente para nuestra estrategia de seguridad en los últimos años y posiblemente en las últimas décadas.

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“Fue la prueba frente a la tendencia de reducción de la incidencia delictiva. Hoy, con total responsabilidad, podemos informar que pasamos la prueba”, dijo este lunes en conferencia de prensa.

La mandataria indicó que mientras en junio de 2018 se registraron 4.2 homicidios al día en la capital, en junio de este año fueron 1.8 homicidios diarios en promedio, una reducción del 57%.

“El Mundial nos puso a prueba y tuvimos el Mundial con menos violencia”, afirmó.

De septiembre de 2024 a junio de 2026 –lo que va de la administración de Brugada– los homicidios dolosos bajaron un 31%.

“Reducir casi una tercera parte los homicidios en menos de dos años significa que no estamos ante una mejoría marginal o limitada, sino un avance profundo, sostenido y acelerado en la seguridad de la ciudad”, sostuvo la jefa de Gobierno.

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A la par, informó que los delitos de alto impacto –como robo con violencia, lesiones dolosas, secuestro, robo de vehículos– bajaron un 64% en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2019. Mientras de enero a junio de 2019 el promedio fue de 145 delitos de alto impacto en la ciudad, para la primera mitad de 2026 bajó a 50 delitos de alto impacto por día.

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Ciudad de México Homicidio Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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