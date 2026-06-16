Mayo es el mes con menos homicidios desde hace 11 años, reporta gobierno de Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria destacó que el seguimiento diario de la incidencia delictiva permite identificar las causas detrás de los aumentos o disminuciones en los distintos delitos.

“Fíjense el resultado 46% de reducción de homicidios dolosos. Reducción en todos los delitos de alto impacto. Reducción en homicidios dolosos 46%. Es decir, prácticamente hay la mitad de los homicidios dolosos que en septiembre de 2024. Reducción en todos los delitos de alto impacto. En todos”, comentó.

Sheinbaum explicó que, desde el inicio de su administración, se desarrolló una metodología para monitorear la incidencia delictiva con un nivel de detalle que permite mapear información por colonias y municipios.

Se trata, dijo, de una herramienta de consulta diaria para la toma de decisiones. La presidenta detalló que el análisis permite identificar zonas específicas con mayores problemas de inseguridad y coordinar acciones con autoridades estatales y municipales.

“Ellos presentan su informe y le presentamos esto y le decimos, a ver, tienes un problema con el robo de vehículo en tales lugares. Y esto obviamente también la Guardia Nacional lo utiliza para poder hacer su planeación. Esto no existía cuando nosotros llegamos. Este es un desarrollo que además se va actualizando de manera permanente”, dijo.

La mandataria también defendió las cifras de detenciones realizadas durante el sexenio anterior, que sumaron 95,019 personas, entre ellas 39 objetivos criminales relevantes. Sostuvo que, aunque muchas de estas acciones no se difundían públicamente, sí se realizaron capturas importantes más allá de la de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Respecto a la actual administración, informó que se han realizado 56,134 detenciones, de las cuales 57 corresponden a objetivos relevantes. “De todos los grupos, no se beneficia a nadie”, afirmó.