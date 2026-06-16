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México

Mayo es el mes con menos homicidios desde hace 11 años, reporta gobierno de Sheinbaum

El promedio diario de delitos de alto impacto pasó de 969.4 en 2018 a 471 en 2026, informó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
mar 16 junio 2026 10:34 AM
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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante su intervención en la conferencia matutina en la que se presentaron avances en materia de seguridad a nivel nacional. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

El Gabinete de Seguridad informó que mayo de 2026 fue el mes con menos homicidios dolosos para ese periodo en los últimos 11 años, al registrar una reducción de 46% en el promedio diario de este delito a nivel nacional.

De acuerdo con las gráficas presentadas durante el informe de seguridad, el promedio diario de delitos de alto impacto pasó de 969.4 en 2018 a 471 en la actualidad. La tendencia, señalaron las autoridades, es descendente. En el caso específico de los homicidios dolosos, la disminución equivale a 39 casos diarios, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria destacó que el seguimiento diario de la incidencia delictiva permite identificar las causas detrás de los aumentos o disminuciones en los distintos delitos.

“Fíjense el resultado 46% de reducción de homicidios dolosos. Reducción en todos los delitos de alto impacto. Reducción en homicidios dolosos 46%. Es decir, prácticamente hay la mitad de los homicidios dolosos que en septiembre de 2024. Reducción en todos los delitos de alto impacto. En todos”, comentó.

Sheinbaum explicó que, desde el inicio de su administración, se desarrolló una metodología para monitorear la incidencia delictiva con un nivel de detalle que permite mapear información por colonias y municipios.

Se trata, dijo, de una herramienta de consulta diaria para la toma de decisiones. La presidenta detalló que el análisis permite identificar zonas específicas con mayores problemas de inseguridad y coordinar acciones con autoridades estatales y municipales.

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“Ellos presentan su informe y le presentamos esto y le decimos, a ver, tienes un problema con el robo de vehículo en tales lugares. Y esto obviamente también la Guardia Nacional lo utiliza para poder hacer su planeación. Esto no existía cuando nosotros llegamos. Este es un desarrollo que además se va actualizando de manera permanente”, dijo.

La mandataria también defendió las cifras de detenciones realizadas durante el sexenio anterior, que sumaron 95,019 personas, entre ellas 39 objetivos criminales relevantes. Sostuvo que, aunque muchas de estas acciones no se difundían públicamente, sí se realizaron capturas importantes más allá de la de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Respecto a la actual administración, informó que se han realizado 56,134 detenciones, de las cuales 57 corresponden a objetivos relevantes. “De todos los grupos, no se beneficia a nadie”, afirmó.

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García Harfuch aseveró por su parte que la reducción de los índices delictivos demuestra la efectividad de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal.

“Esto refleja que la estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados. Si bien no es una tarea terminada, todos los días el gabinete de seguridad y sus integrantes trabajan para disminuir la violencia en nuestro país”.

Según los datos oficiales, en 2015 el promedio diario de homicidios dolosos era de 51.6 casos, mientras que actualmente se ubica en 47.3, lo que representa una reducción.

Asimismo, del 1 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2026, las autoridades han detenido a más de 56,000 personas por delitos de alto impacto. En ese mismo periodo se aseguraron casi 30,000 armas de fuego y cerca de 420 toneladas de droga, incluidas más de cinco millones de pastillas de fentanilo.

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Además, el Ejército y la Marina ya desmantelaron 24,407 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados del país.

En contraste, la extorsión continúa mostrando una tendencia al alza. Sobre este delito, García Harfuch informó que entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 fueron detenidos 1,468 presuntos extorsionadores en diversas entidades.

“Este delito, combatir este delito ha sido prioridad para la presidenta de México y para las instituciones del gabinete de seguridad en coordinación con las 32 entidades de la República”, agregó.

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