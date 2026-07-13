Ken Salazar negó tener información de vínculos de Rocha con el crimen, señala Sheinbaum

Tras la polémica de si mintió sobre una participación de agencias de Estados Unidos en la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada, el exembajador concedió una entrevista con N+ Univisión sobre presuntos vínculos de Rocha con el narcotráfico.

“Nunca tenía yo esa información. No tenía esa información del gobernador de Sinaloa. Si algo sé yo después de eso, pues no lo sé porque hace tiempo que yo salí de ahí. Pero no, nunca tuve esas informaciones", dijo el exrepresentante del gobierno de Joe Biden.

Más allá de estar “conforme” o no con las declaraciones del exembajador, la presidenta consideró importante que haya aclarado que no tuvo conocimiento sobre el presunto vínculo de autoridades mexicanas con el narcotráfico.

“Es importante que la escuchen (la entrevista) todos para que conozcan la opinión del exembajador respecto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque hace unas semanas salió una parte del libro donde decía que un empresario le había dicho a él que estaba preocupado por la detención de ‘El Mayo’ Zambada, y después él dice, ese fue un dicho de alguien que decía, pero yo no tengo ninguna tampoco tengo pruebas del involucramiento del gobernador con licencia del estado de Sinaloa, lo dice claramente”, comentó.

Sobre si Estados Unidos participó o no en la extracción de Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que hay contradicción en lo que dice el exembajador con la atribución que se hace el FBI.

“Ya del caso del avión que lleva a estos los dos delincuentes a Estados Unidos tiene una versión y que es contradictoria con la versión que se presenta por parte de la exposición de esta aeronave en una feria como si hubiera sido una operación del FBI. Entonces hay una contradicción ahí que la explicamos muy claramente la semana pasada y que tiene que seguirse investigando y por eso la fiscalía está en este proceso”, refirió.