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Ken Salazar negó tener información de vínculos de Rocha con el crimen, señala Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró importante que el exembajador afirmara en una entrevista que no tenía información de que hubo protección a alguna organización criminal durante el gobierno pasado.
lun 13 julio 2026 10:40 AM
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sheinbaum y ken salazar
La presidenta Claudia Sheinbaum recomendó ver la entrevista con Ken Salazar en la que aclara que no tuvo información de vínculos de criminales con Rubén Rocha o el gobierno de López Obrador. (Foto: Cortesía/Cuartoscuro. )

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró importante que en una entrevista el exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aclarara que no tuvo información de que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvieran vínculos con el narcotráfico.

“Hay cuestiones muy interesantes, él, por ejemplo dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial. Menciona también que respeta mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no tenía, tampoco, nada que le pudiera haber indicado que hubiera habido alguna protección del gobierno de México durante el sexenio el presidente López Obrador a algún grupo delincuencial”, dijo este lunes.

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Tras la polémica de si mintió sobre una participación de agencias de Estados Unidos en la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada, el exembajador concedió una entrevista con N+ Univisión sobre presuntos vínculos de Rocha con el narcotráfico.

Nunca tenía yo esa información. No tenía esa información del gobernador de Sinaloa. Si algo sé yo después de eso, pues no lo sé porque hace tiempo que yo salí de ahí. Pero no, nunca tuve esas informaciones", dijo el exrepresentante del gobierno de Joe Biden.

Más allá de estar “conforme” o no con las declaraciones del exembajador, la presidenta consideró importante que haya aclarado que no tuvo conocimiento sobre el presunto vínculo de autoridades mexicanas con el narcotráfico.

“Es importante que la escuchen (la entrevista) todos para que conozcan la opinión del exembajador respecto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque hace unas semanas salió una parte del libro donde decía que un empresario le había dicho a él que estaba preocupado por la detención de ‘El Mayo’ Zambada, y después él dice, ese fue un dicho de alguien que decía, pero yo no tengo ninguna tampoco tengo pruebas del involucramiento del gobernador con licencia del estado de Sinaloa, lo dice claramente”, comentó.

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Sobre si Estados Unidos participó o no en la extracción de Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que hay contradicción en lo que dice el exembajador con la atribución que se hace el FBI.

“Ya del caso del avión que lleva a estos los dos delincuentes a Estados Unidos tiene una versión y que es contradictoria con la versión que se presenta por parte de la exposición de esta aeronave en una feria como si hubiera sido una operación del FBI. Entonces hay una contradicción ahí que la explicamos muy claramente la semana pasada y que tiene que seguirse investigando y por eso la fiscalía está en este proceso”, refirió.

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La presidenta recordó que tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada hubo una pausa en la relación entre el gobierno de México y el embajador Salazar, la cual fue pública porque el entonces presidente López Obrador la anunció.

“A partir del episodio del avión pues el presidente públicamente dice ‘ponemos en pausa la relación con el embajador’ por la injerencia que pudo haber tenido Estados Unidos en ese momento, en ese hecho porque resulta grave que pudo haber habido una injerencia más de la detención de los delincuentes”, dijo.

Insistió en su crítica hacia Estados Unidos por haber dado protección a una agrupación criminal, “Los Chapitos”, porque ello ocasionó más violencia en Sinaloa.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Embajada de Estados Unidos

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