Rubén Rocha está en su casa y sin protección federal, asegura Sheinbaum

La aclaración de la presidenta ocurre luego de que en trascendidos periodísticos se asegurara que el gobernador con licencia se encuentra resguardado por el Ejército en instalaciones militares.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública también emitió una nota aclaratoria en la que desmiente tal protección a Rocha, quien es señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con una organización criminal y de quien solicitó su detención con fines de extradición.

“Es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país. Tampoco existe acción alguna por parte de las instituciones del Gobierno de México para proteger u ocultar a ninguna persona frente a investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras”, informó la SSP.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/ExG1J2aS2b — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 9, 2026

Sheinbaum acusa de omisión a Ken Salazar

Sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada y la respuesta del exembajador Ken Salazar respecto a que no fue una operación del gobierno de Estados Unidos, la presidenta de México insistió que de parte del diplomático hubo mentira y omisión

“Consideramos que hubo omisión y mentira por parte del ex embajador”, dijo.

Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que el entonces embajador mintió a México cuando se le preguntó si alguna agencia del gobierno estadounidense participó en la detención de Zambada en julio de 2024.