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Rubén Rocha está en su casa y sin protección federal, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno de México no está protegiendo al gobernador con licencia, Rubén Rocha, como se difundió en versiones periodísticas.
jue 09 julio 2026 10:07 AM
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Sheinbaum rechaza que se esconda a ruben rocha.jpeg
La presidenta calificó de "absurdas" las versiones sobre que el gobierno esconde al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha". (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno de México esté escondiendo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y señaló que el político se encuentra en casa y no goza de protección federal.

“El señor está en su casa, primero que nada, es más ni siquiera tiene protección federal para que a todo el mundo le quede claro porque se dicen tantas mentiras absurdas, que no sé de dónde saca la información para dañar al gobierno o queriendo decir que nosotros estamos protegiendo a una u otra persona”, planteó este jueves.

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La aclaración de la presidenta ocurre luego de que en trascendidos periodísticos se asegurara que el gobernador con licencia se encuentra resguardado por el Ejército en instalaciones militares.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública también emitió una nota aclaratoria en la que desmiente tal protección a Rocha, quien es señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con una organización criminal y de quien solicitó su detención con fines de extradición.

“Es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país. Tampoco existe acción alguna por parte de las instituciones del Gobierno de México para proteger u ocultar a ninguna persona frente a investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras”, informó la SSP.

Sheinbaum acusa de omisión a Ken Salazar

Sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada y la respuesta del exembajador Ken Salazar respecto a que no fue una operación del gobierno de Estados Unidos, la presidenta de México insistió que de parte del diplomático hubo mentira y omisión

“Consideramos que hubo omisión y mentira por parte del ex embajador”, dijo.

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Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que el entonces embajador mintió a México cuando se le preguntó si alguna agencia del gobierno estadounidense participó en la detención de Zambada en julio de 2024.

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En respuesta, el exembajador respondió a través de sus redes sociales que se le informó a México que la aeronave ni el piloto eran de Estados Unidos.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responderla claramente: El fiscal general Merrick Garland y yo nos comunicamos con el gobierno mexicano en nuestras declaraciones públicas y con el gobierno mexicano el 25 y 26 de julio de 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán. Nos comunicamos con el gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad”, escribió Salazar en sus redes sociales.

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Sobre esta respuesta, la presidenta insistió que hay contradicciones porque el propio FBI se atribuye la detención de Zambada.

“Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI; esa es la contradicción. El ex embajador dice lo mismo que dijo hace dos años, pero el problema es que recientemente se presentó el avión como un operativo del FBI en una feria. El problema es que hay una contradicción y, de acuerdo con la Fiscalía, hay falta a la verdad por parte del ex embajador”, comentó la presidenta.

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