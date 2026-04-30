Si no hay pruebas claras contra Rubén Rocha y nueve más es un tema político, dice Sheinbaum

Este miércoles, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y a otros seis políticos más de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La mañana de este jueves, la presidenta leyó un pronunciamiento sobre las acusaciones y peticiones realizadas por el Gobierno de Estados Unidos, en el que afirma que no se protegerá a nadie, pero tampoco permitirá la intervención de un gobierno extranjero.

“Desde que asumí la presidencia de México juré hacer respetar la constitución y las leyes, asimismo asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo como presidenta de la república. Mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía", dijo.

Sheinbaum cuestionó que en el documento “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva” en el que se exponen las acusaciones y el presunto vínculo de los sinaloenses con el Cártel de Sinaloa, solo se haya presentado una sola prueba.

“Entonces este documento se llama acusación de reemplazo bajo reserva…Esta es la prueba que ponen ellos en este documento de supuesto soborno o presuntos sobornos. ¡Es de llamar la atención!”, comentó

