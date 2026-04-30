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Si no hay pruebas claras contra Rubén Rocha y nueve más es un tema político, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que, solo si la FGR tiene pruebas de los vínculos con el narcotráfico, se procederá. Sin embargo, comentó que no se permitirá la intromisión de extranjeros.
jue 30 abril 2026 08:11 AM
Sheinbaum
En su conferencia de prensa de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum leyó un pronunciamiento por el caso Sinaloa. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que si no hay "pruebas claras" de las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve políticos de sus vínculos con el narcotráfico, será "evidente" que el objetivo de las imputaciones hechas por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos es político.

"Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana, o en su investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho, bajo nuestra jurisdicción. (...) Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político", planteó este jueves.

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Este miércoles, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y a otros seis políticos más de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La mañana de este jueves, la presidenta leyó un pronunciamiento sobre las acusaciones y peticiones realizadas por el Gobierno de Estados Unidos, en el que afirma que no se protegerá a nadie, pero tampoco permitirá la intervención de un gobierno extranjero.

“Desde que asumí la presidencia de México juré hacer respetar la constitución y las leyes, asimismo asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo como presidenta de la república. Mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía", dijo.

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Sheinbaum cuestionó que en el documento “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva” en el que se exponen las acusaciones y el presunto vínculo de los sinaloenses con el Cártel de Sinaloa, solo se haya presentado una sola prueba.

“Entonces este documento se llama acusación de reemplazo bajo reserva…Esta es la prueba que ponen ellos en este documento de supuesto soborno o presuntos sobornos. ¡Es de llamar la atención!”, comentó

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Recordó que de acuerdo con la legislación mexicana, para que se gire una orden de aprehensión contra alguien, se necesitan pruebas contra las acusaciones.

La presidenta insistió que su gobierno no va a proteger a nadie, pero para acusar, debe haber pruebas.

“Tiene que haber documentos con base en nuestra legislación que demuestren la culpabilidad de una persona, si esas pruebas no están la pregunta es ¿cuál es la motivación?”, planteó.

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Recordó que nunca antes, una fiscalía o el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió una orden de extradición contra un gobernador en funciones.

“La Fiscalía tiene que pedir las pruebas, ¿qué pruebas tienen?, porque hasta hoy hay un escrito de lo que dicen unos testigos que no sabemos quiénes son”, comentó.

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