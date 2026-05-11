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Rubén Rocha sigue en Sinaloa; Sheinbaum descarta intervención de EU para extraerlo

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la desinformación y propaganda que existe sobre las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa.
lun 11 mayo 2026 10:28 AM
Sheinbaum México Canta
La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que el gobierno de Estados Unidos presente pruebas contra Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa. (Foto: Cuartoscuro.)

A dos semanas de que el gobierno de Estados Unidos acusara al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, de vínculos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el morenista sigue en el estado y descartó que el gobierno de Donald Trump intervenga en México para extraerlo.

“Él está en Sinaloa”, dijo la presidenta este lunes cuando se le preguntó en la conferencia mañanera sobre el paradero del político.

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Sheinbaum consideró que entorno a las acusaciones contra el gobernador, que se separó de su cargo durante 30 días, "hay propaganda", por lo que es necesario apegarse a los datos.

“Es increíble la cantidad de mentiras que se dicen todos los días. Es muy importante la información y no la propaganda, ni el querer generar este ambiente de rumores que tienden a promover la idea de que hay más problemas de los que en realidad existen. Entonces, él está en Sinaloa y ya él mismo podría informar, o las otras nueve personas, dónde están; pero no hay esta cosa de ‘¿y ahora dónde está?, ¿se escapó?’ y quién sabe qué tanta cosa”, dijo la mandataria federal.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de permitir a la facción “Los Chapitos” operar con impunidad en Sinaloa.

“Rocha Moya fue elegido Gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales. A cambio, tanto antes como después de convertirse en Gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Como Gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa”, acusó el Departamento de Justicia .

Al respecto, la presidenta señaló que su gobierno sigue pidiendo pruebas contra Rubén Rocha y otros nueve políticos que también fueron acusados de vínculos con el Cártel de Sinalao.

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“Vino una solicitud de extradición urgente de detención y extradición urgente de 10 ciudadanos mexicanos entre los que se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa y el senador y otras ocho personas. ¿Qué hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dijo, se necesitan pruebas para ello. No puede hacerse de la manera en que se está planteando si no hay pruebas”, destacó.

Descarta extracción de Rocha

Sheinbaum descartó que el gobierno de Estados Unidos busque intervenir en México para extraer a Rubén Rocha a fin de que enfrente la justicia estadounidense.

“No lo creo que eso vaya a ocurrir, no debe ocurrir”, dijo la mandataria federal.

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Sobre las críticas de su homólogo, Donald Trump, quien ha señalado que, si México no actúa contra el crimen, lo harán las autoridades estadounidenses, la presidenta insistió en que se están dando resultados.

“Se está haciendo muchísimo, muchísimo y él lo sabe (Trump) y lo saben las autoridades de Estados Unidos. Hay disminución de los homicidios dolosos en México, hay cerca de 2,400 laboratorios que sean destruido de producción principalmente de metanfetamina”, indicó.

Explicó que los resultados en materia de seguridad se deben al trabajo conjunto entre México y Estados Unidos.

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Claudia Sheinbaum Sinaloa conferencia mañanera

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