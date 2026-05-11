Rubén Rocha sigue en Sinaloa; Sheinbaum descarta intervención de EU para extraerlo

Sheinbaum consideró que entorno a las acusaciones contra el gobernador, que se separó de su cargo durante 30 días, "hay propaganda", por lo que es necesario apegarse a los datos.

“Es increíble la cantidad de mentiras que se dicen todos los días. Es muy importante la información y no la propaganda, ni el querer generar este ambiente de rumores que tienden a promover la idea de que hay más problemas de los que en realidad existen. Entonces, él está en Sinaloa y ya él mismo podría informar, o las otras nueve personas, dónde están; pero no hay esta cosa de ‘¿y ahora dónde está?, ¿se escapó?’ y quién sabe qué tanta cosa”, dijo la mandataria federal.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de permitir a la facción “Los Chapitos” operar con impunidad en Sinaloa.

“Rocha Moya fue elegido Gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales. A cambio, tanto antes como después de convertirse en Gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Como Gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa”, acusó el Departamento de Justicia .

Al respecto, la presidenta señaló que su gobierno sigue pidiendo pruebas contra Rubén Rocha y otros nueve políticos que también fueron acusados de vínculos con el Cártel de Sinalao.