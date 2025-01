Sheinbaum tras despedida de Ken Salazar: “No le correspondía estar opinando"

Señaló que desde México hay disposición de colaborar, pero siempre con respeto a la soberanía.

“Si nosotros tenemos algo que proteger es que somos un país independiente y soberano, entonces es importante que ese tema se aclare y que a partir de ahí pues sí hubo un alejamiento con el embajador, no de las relaciones. Es lo mismo que con España”, comentó.

Respecto al país europeo, refirió que sigue la petición de que haya una disculpa pública a los pueblos originarios de México.

En su última conferencia de prensa como embajador, Ken Salazar aseguró que no se arrepiente de nada de lo dicho y hecho durante sus cargo.

"No me arrepiento de nada. Me voy sintiendo que llevamos un trabajo fuerte y bueno. Un trabajo que se debía llevar entre los dos países de más consecuencia en el mundo y espero que ese trabajo continúe. Yo me voy a mi rancho", aseguró Salazar.