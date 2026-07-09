"No voy a abrir ese debate": Sheinbaum rechaza poner impuestos a herencias

La ministra Lenia Batres respaldó la posibilidad de que herencias, legados y los recursos de las Afores entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos puedan estar sujetos a pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Es justo que se pagaran impuestos a las herencias y legados; sin embargo, esa no es una facultad de la Suprema Corte, le corresponde al Congreso de la Unión”, dijo a través de una videocolumna.

Al referirse al tema, la presidenta Sheinbaum afirmó que poner impuestos a herencias no sería algo extraño debido a que en diversas partes del mundo así funciona, sin embargo, no es un planteamiento que haría su gobierno.

El artículo 93 de la Ley del ISR establece que no pagarán impuestos las herencias o legados.

Ni amistad ni cargo por encima de la ley

Sobre las imputaciones contra exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, por violencia, la presidenta se pronunció porque haya justicia y aclaró que nada está por encima de la ley.

“En ese caso, como en todos, eso es muy importante: ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley. Esa siempre ha sido nuestra posición y así vamos a actuar siempre”, dijo.

Explicó que a la Fiscalía de Morelos le corresponde determinar qué procede en el caso del exdirector de Pemex, quien fue grabado ejerciendo violencia contra su pareja.

El pasado martes, el exdirector de Pemex fue detenido en la Ciudad de México y posteriormente una jueza le dictó prisión preventiva.

