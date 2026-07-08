FGR investiga posibles violaciones graves de EU en detención de "El Mayo" Zambada

La fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que investigan posibles delitos graves cometidos por autoridades de Estados Unidos entorno a la detención y traslado de Ismael "El Mayo" Zambada.
En conferencia de prensa, Godoy detalló que aunque el gobierno de México ha solicitado información sobre el caso del cofundador del Cártel de Sinaloa, se han entregado datos parciales e insuficientes.
"Se advierte que las autoridades norteamericanas en distintas ocasiones han dado datos falsos o imprecisos de identificación de ese avión. En este contexto nos encontramos frente a una investigación muy compleja, además de la trascendencia natural de este hallazgo para las investigaciones, de confirmarse dicha acción, se estaría frente a una serie de violaciones graves", afirmó la fiscal.