FGR investiga posibles violaciones graves de EU en detención de "El Mayo" Zambada

A sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la fiscal general ofreció una conferencia de prensa para detallar el caso de la detención de Zambada, ocurrida en julio de 2024, en la que afirmó que el entonces embajador Ken Salazar incurrió en mentiras sobre la presunta participación de agencias estadounidenses en la detención.

De confirmarse, como lo reveló una nota periodística de Pie de Página, que el FBI intervino en la detención, se estaría frente a varias violaciones, dijo Godoy.

"El entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que el gobierno de su país no participó en esta operación, que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes o su gente en México, sino que fue una operación entre cártel, frente a ello'', agregó.

''De confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país todo apunta a que estaría de cara a tres situaciones graves", explicó.

Esas violaciones serían al Derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense.