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México alista denuncias penales contra el ICE por muertes de migrantes

El canciller Roberto Velasco informó que las denuncias contra quienes resulten responsables serán interpuestas a través de la Fiscalía General de la República.
jue 09 julio 2026 09:21 AM
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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que han enviado 11 notas diplomáticas por la muerte de migrantes mexicanos en Estados Unidos. (Foto: Presidencia de México.)

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que la Fiscalía General de la República interpondrá denuncias penales contra integrantes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por la muerte de 14 mexicanos que ocurrieron durante operativos o mientras estaban en su custodia.

En la conferencia matutina de este jueves, el canciller explicó que para rechazar la muerte de los connacionales, el gobierno de México envió 11 notas diplomáticas, y en respuesta, Estados Unidos informó que se estaban investigando.

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Sin embargo, el gobierno mexicano optará por “acciones legales contundentes” como son denuncias penales.

“La SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE, es decir pues vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente a las fiscalías solicitando que se investigue en el ámbito penal que es lo que está ocurriendo”, detalló.

El funcionario explicó que suman 17 los migrantes mexicanos que murieron en Estados Unidos, de los que 14 estaban bajo custodia del ICE.

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Otra de las medias que se tomarán en defensa de los migrantes de origen mexicano, explicó, será iniciar de acciones civiles a las empresas que operan los centros de detención con el envío de cartas de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos.

También se prevé realizar junto con organizaciones civiles, solicitudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de personas mexicanas en centros de detención y pedir al alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, protección de los mexicanos en los centros de detención de ICE.

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Velasco recordó que tras la muerte de mexicanos en Estados Unidos, el gobierno de México además de las notas diplomáticas, planteó al alto comisionado de la ONU la situación, quien en respuesta realizó un pronunciamiento público con un llamado a las autoridades estadounidenses.

Además se presentó una solicitud formal de revisión de los casos a la CIDH para la atención urgente de esta situación.

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Lorenzo Salgado Araujo es el último mexicano que perdió la vida en Estados Unidos y en el que están relacionados agentes del ICE. Cuando se dirigía a su trabajo recibió un disparo durante un operativo en el que presuntamente no quiso detenerse.

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