México alista denuncias penales contra el ICE por muertes de migrantes

Sin embargo, el gobierno mexicano optará por “acciones legales contundentes” como son denuncias penales.

“La SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE, es decir pues vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente a las fiscalías solicitando que se investigue en el ámbito penal que es lo que está ocurriendo”, detalló.

El funcionario explicó que suman 17 los migrantes mexicanos que murieron en Estados Unidos, de los que 14 estaban bajo custodia del ICE.

Otra de las medias que se tomarán en defensa de los migrantes de origen mexicano, explicó, será iniciar de acciones civiles a las empresas que operan los centros de detención con el envío de cartas de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos.

También se prevé realizar junto con organizaciones civiles, solicitudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de personas mexicanas en centros de detención y pedir al alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, protección de los mexicanos en los centros de detención de ICE.