Sheinbaum espera que el T-MEC se renueve en el futuro y descarta castigo de EU a México

“No hay incertidumbre", aseguró y agregó: "Y pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16 (años), aunque sea dentro de cuatro o cinco años, porque la integración económica es enorme”.

La presidenta rechazó que la decisión de Estados Unidos esté vinculada con algún tipo de “castigo” hacia México y explicó que, más bien, fue una postura tomada para los dos socios comerciales de Washington.

“Han estado diciendo que porque los índices delictivos de México, como si hubiera sido un castigo al gobierno de México. No, es una decisión del presidente Trump para Canadá y para México relacionada con una visión proteccionista de su economía”, dijo este miércoles en su conferencia matutina.

Muestra de esa visión proteccionista, dijo, es que el gobierno de Trump optó por imponer aranceles a todo el mundo.

Aunque no se logró la ampliación del acuerdo comercial en este momento, la presidenta recordó que se mantiene vigente el T-MEC e insistió en que en cualquier año se puede acordar la ampliación.

“Lo que puede ocurrir en los próximos 10 años es que los tres países nos pongamos de acuerdo para alargarlo otros 16. En cualquier momento puede ocurrir eso. En este momento, en 2026, que es la revisión de seis años que planteó el Tratado por escrito, a los seis años se tenía que revisar, Estados Unidos dijo, en este momento, no nos interesan los 16 años, solamente 10”, refirió.