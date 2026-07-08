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Sheinbaum espera que el T-MEC se renueve en el futuro y descarta castigo de EU a México

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la decisión de Estados Unidos de no ampliar el Tratado Comercial por otros 16 años sea un castigo para México por los índices delictivos.
mié 08 julio 2026 10:40 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la relación económica que se ha logrado construir en los últimos 30 años es difícil de romper. (Foto: Presidencia de la República.)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la decisión de Estados Unidos de no ampliar el Tratado Comercial con México y Canadá por otros 16 años sea un castigo para el país, pues, dijo, la negativa responde a la "visión proteccionista" de su homólogo Donald Trump.

Por el contrario, manifestó su optimismo porque el T-MEC se extienda en los próximos años. Mientras tanto, los tres países deberán resolver cómo continuará el acuerdo comercial en la siguiente década.

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“No hay incertidumbre", aseguró y agregó: "Y pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16 (años), aunque sea dentro de cuatro o cinco años, porque la integración económica es enorme”.

La presidenta rechazó que la decisión de Estados Unidos esté vinculada con algún tipo de “castigo” hacia México y explicó que, más bien, fue una postura tomada para los dos socios comerciales de Washington.

“Han estado diciendo que porque los índices delictivos de México, como si hubiera sido un castigo al gobierno de México. No, es una decisión del presidente Trump para Canadá y para México relacionada con una visión proteccionista de su economía”, dijo este miércoles en su conferencia matutina.

Muestra de esa visión proteccionista, dijo, es que el gobierno de Trump optó por imponer aranceles a todo el mundo.

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Aunque no se logró la ampliación del acuerdo comercial en este momento, la presidenta recordó que se mantiene vigente el T-MEC e insistió en que en cualquier año se puede acordar la ampliación.

“Lo que puede ocurrir en los próximos 10 años es que los tres países nos pongamos de acuerdo para alargarlo otros 16. En cualquier momento puede ocurrir eso. En este momento, en 2026, que es la revisión de seis años que planteó el Tratado por escrito, a los seis años se tenía que revisar, Estados Unidos dijo, en este momento, no nos interesan los 16 años, solamente 10”, refirió.

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Explicó que el Tratado Comercial ha permitido a la región una integración económica importante, por lo que prevé que pueda ampliarse en los próximos años, mientras se mantiene en revisiones anuales.

“Esta integración económica que se ha dado por los últimos 30 años es muy difícil de romper, eso no quiere decir que nosotros no miremos también a otras regiones del mundo”, dijo.

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Puso como ejemplo que, a pesar de los aranceles que puso Estados Unidos, México sigue exportando pero también comprando más a Estados Unidos.

“Somos el primer país comprador de productos de Estados Unidos. Esto se lo he dicho al presidente Trump en las llamadas que hemos tenido, es decir, hemos dejado de comprar de Asia, sobre todo con los países con los que no tenemos acuerdo comercial, y estamos comprando más de Estados Unidos y también estamos vendiendo más a Estados Unidos”, indicó.

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