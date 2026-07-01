Sheinbaum aclara que el T-MEC no termina si EU no envía hoy carta para ampliarlo 16 años

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que si este 1 de julio el Gobierno de Estados Unidos no envía su carta para manifestar su interés en que el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá se amplíe durante otros 16 años, el acuerdo comercial no termina, si no entra en una fase de revisiones anuales durante los próximos 10 años.
"Si el día de hoy no hay la precisión de Estados Unidos de prorrogar 16 años, el Tratado se mantiene por los próximos 10 años porque su vigencia es hasta el 2036 y se revisaría cada año. Las características de esa revisión se pueden definir en los próximos meses", indicó.