Sheinbaum aclara que el T-MEC no termina si EU no envía hoy carta para ampliarlo 16 años

Para ampliar el T-MEC durante 16 años, los gobiernos de México y Canadá ya firmaron las respectivas cartas de interés, sin embargo, aún falta la administración de Estados Unidos.

Este miércoles, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión virtual con Jamieson Greer y Dominic Lablanc, representantes de los gobierno de Estados Unidos y Candadá,. De acuerdo con el secretario mexicano ,el T-MEC tiene dos caminos: continuidad hasta 2036 o 2042.

En su conferencia de este miércoles, la presidenta comentó que, si Estados Unidos no firma su carta, en los próximos años lo puede hacer y así ampliar el T-MEC.

"Si después de tres años o de cuatro deciden las partes prorrogar por 16 años, se puede prorrogar por 16 años y a los seis años de esa prórroga vendría nuevamente la revisión, es decir, no se acaba el tratado, sino continúan los 10 años con revisiones que serán definidas por el trabajo que se va a hacer conjuntamente a partir del día de hoy", destacó.