Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum aclara que el T-MEC no termina si EU no envía hoy carta para ampliarlo 16 años

La presidenta explicó que el acuerdo estará vigente por un periodo de 10 años e irá a revisiones anuales. Aclaró que, si se quisiera terminar definitivamente con el acuerdo, debe pasar por los congresos.
mié 01 julio 2026 10:30 AM
Añadir Expansión Política en Google
sheinbaum tratado comercial.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que si no se amplía el T-MEC, su vigencia se mantiene por 10 años más. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que si este 1 de julio el Gobierno de Estados Unidos no envía su carta para manifestar su interés en que el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá se amplíe durante otros 16 años, el acuerdo comercial no termina, si no entra en una fase de revisiones anuales durante los próximos 10 años.

"Si el día de hoy no hay la precisión de Estados Unidos de prorrogar 16 años, el Tratado se mantiene por los próximos 10 años porque su vigencia es hasta el 2036 y se revisaría cada año. Las características de esa revisión se pueden definir en los próximos meses", indicó.

Publicidad

Para ampliar el T-MEC durante 16 años, los gobiernos de México y Canadá ya firmaron las respectivas cartas de interés, sin embargo, aún falta la administración de Estados Unidos.

Este miércoles, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión virtual con Jamieson Greer y Dominic Lablanc, representantes de los gobierno de Estados Unidos y Candadá,. De acuerdo con el secretario mexicano ,el T-MEC tiene dos caminos: continuidad hasta 2036 o 2042.

vías para el tmec.jpg

En su conferencia de este miércoles, la presidenta comentó que, si Estados Unidos no firma su carta, en los próximos años lo puede hacer y así ampliar el T-MEC.

"Si después de tres años o de cuatro deciden las partes prorrogar por 16 años, se puede prorrogar por 16 años y a los seis años de esa prórroga vendría nuevamente la revisión, es decir, no se acaba el tratado, sino continúan los 10 años con revisiones que serán definidas por el trabajo que se va a hacer conjuntamente a partir del día de hoy", destacó.

Te puede interesar:

sheinbaum-tmec
presidencia

El T-MEC irá a proceso de revisión si no se amplía a 16 años, dice Sheinbaum

Publicidad

La presidenta explicó que, si el presidente de Estados Unidos quisiera terminar con el T-MEC de manera definitiva, deberá ser aprobado por los Congresos de los tres países.

"Si quisieran terminar de tajo, tendría que pasar por el Congreso. Hay que recordar que el Tratado pasó por los tres congresos: Canadá, Estados Unidos y México. Es una ley, digamos, entonces si quisiera salirse por completo tendría que pasar por el Congreso", indicó.

Sobre un posible "plan b", la presidenta comentó que no quiere pensar en esa posibilidad, si no esperar a que se dé la reunión entre las autoridades de los tres países.

Te puede interesar:

Quitar las exenciones del T-MEC costaría 466,000 a Estados Unidos
Expansión Daily

Quitar las exenciones del T-MEC costaría 466,000 mdd a Estados Unidos

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum TMEC conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad