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El T-MEC irá a proceso de revisión si no se amplía a 16 años, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que está tranquila sobre el futuro del Tratado Comercial debido a que su gobierno realiza todo para que se mantenga vigente.
mar 30 junio 2026 09:28 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ella ya firmó la intención de que continúe el T-MEC. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno ha hecho todo por mantener el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y adelantó que, si no se acuerda ampliarlo a 16 años, se irá a un proceso de revisión

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que ella y Canadá ya firmaron a favor de que se renueve el acuerdo comercial, pero falta que lo haga Estados Unidos.

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“Estamos esperando la respuesta de Estados Unidos. Si no deciden ampliarlo por 16 años, entonces viene un proceso de revisión, que no es que ya se va a revisar siempre, cada año, sino que empieza un proceso de revisión, ahora sí formal y en ese proceso de revisión formal ya se ve si hay algunas adecuaciones que deben hacerse al actual tratado”, detalló.

Este 1 de julio, México, Estados Unidos y Canadá definirán la ruta para el T-MEC, en la que se incluyen opciones para extender su vigencia por 16 años o ir a revisiones periódicas por 10 años.

Este miércoles, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá una reunión con autoridades de Canadá y Estados Unidos para abordar la ruta que tendrá el tratado comercial.

La presidenta rechazó que vaya a acordarse un cambio mayor al T-MEC, pues explicó que, de ocurrir, deberá ser aprobado por los congresos de las tres naciones.

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Sheinbaum planteó que su gobierno ha hecho todo para que se mantenga el acuerdo, el cual, recalcó, conviene a los tres países.

“Nosotros estamos tranquilos en el sentido de que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y ya depende mucho pues de la posición del Gobierno de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que se acabe el tratado mañana”, comentó.

La presidenta consideró que, así como hay interés en que continúe el tratado comercial, también hay quienes no quieren. En particular se refirió a una oposición en Estados Unidos.

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“Además los mayores defensores del tratado pues son los propios empresarios que tienen inversiones en México, en Canadá y en Estados Unidos y que producen artículos que se producen en cadenas de producción que están vinculadas con los tres países, entonces mañana viene la reunión y ya el jueves estaremos informando”, dijo.

El pasado 18 de junio concluyó la segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos destinadas a revisar el T-MEC, en la que se dialogó sobre las reglas de origen, seguridad económica y agricultura

Ebrard aclaró que este 1 de julio no concluye el TMEC, pero sí inicia de manera formal la revisión del acuerdo comercial y anunció que el día 20 de julio comenzará otra ronda de conversaciones.

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