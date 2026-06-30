El T-MEC irá a proceso de revisión si no se amplía a 16 años, dice Sheinbaum

“Estamos esperando la respuesta de Estados Unidos. Si no deciden ampliarlo por 16 años, entonces viene un proceso de revisión, que no es que ya se va a revisar siempre, cada año, sino que empieza un proceso de revisión, ahora sí formal y en ese proceso de revisión formal ya se ve si hay algunas adecuaciones que deben hacerse al actual tratado”, detalló.

Este 1 de julio, México, Estados Unidos y Canadá definirán la ruta para el T-MEC, en la que se incluyen opciones para extender su vigencia por 16 años o ir a revisiones periódicas por 10 años.

Este miércoles, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá una reunión con autoridades de Canadá y Estados Unidos para abordar la ruta que tendrá el tratado comercial.

La presidenta rechazó que vaya a acordarse un cambio mayor al T-MEC, pues explicó que, de ocurrir, deberá ser aprobado por los congresos de las tres naciones.

Sheinbaum planteó que su gobierno ha hecho todo para que se mantenga el acuerdo, el cual, recalcó, conviene a los tres países.

“Nosotros estamos tranquilos en el sentido de que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y ya depende mucho pues de la posición del Gobierno de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que se acabe el tratado mañana”, comentó.

La presidenta consideró que, así como hay interés en que continúe el tratado comercial, también hay quienes no quieren. En particular se refirió a una oposición en Estados Unidos.