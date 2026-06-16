T-MEC: en dónde estamos y hacia dónde vamos

¿Por qué importa ?

Estas rondas perfilarán los temas centrales de la reunión del 1 de julio, cuando México, Estados Unidos y Canadá decidirán si se renueva o no el T-MEC. Cuáles son las posturas de los tres países

Las relaciones entre los tres países están en su momento más tenso de la historia reciente. No hay consenso sobre el futuro del acuerdo comercial.

- México y Canadá han solicitado formalmente que el T-MEC se extienda 16 años más.

- Las principales organizaciones empresariales de Estados Unidos también respaldan la continuidad del tratado.

- Sin embargo, Washington ha descartado la posibilidad de que el T-MEC sea renovado el 1 de julio.

Cómo se está negociando

Estados Unidos, México y Canadá no han dialogado ni negociado juntos hasta el momento.

- Solo México y Estados Unidos han negociado formalmente. La primera ronda de negociaciones se llevó a cabo en mayo. Las siguientes tendrán lugar en junio y julio.

- Canadá y Estados Unidos solo han tenido conversaciones informales. Canadá está a la espera de ser invitada a las negociaciones entre sus contrapartes.

- De acuerdo con analistas , Estados Unidos intenta llegar a acuerdos con México primero para que Canadá se vea más presionado a aceptarlos después.

¿Qué se está negociando?

En la primera ronda de negociaciones bilaterales, Estados Unidos estableció los temas medulares que definirán la revisión del tratado.

- Reglas de origen en el sector automotriz. Washington desea que el contenido regional de la producción automotriz se eleve del 75% actual a un rango de entre el 80% y el 85%.

- Predominio estadounidense. Adicionalmente, según The Wall Street Journal , Washington planea exigir que por lo menos el 50% de ese contenido regional sea de origen estadounidense.

- Seguridad económica. Estados Unidos propone que los insumos de los sectores industriales críticos provengan únicamente de la región.

Se prevé que la producción agrícola sea añadida a esta lista en la segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos.