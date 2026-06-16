El 15 de junio inició, en Washington, DC, la segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos de cara a la revisión del T-MEC.
T-MEC: en dónde estamos y hacia dónde vamos
¿Por qué importa ?
Estas rondas perfilarán los temas centrales de la reunión del 1 de julio, cuando México, Estados Unidos y Canadá decidirán si se renueva o no el T-MEC. Cuáles son las posturas de los tres países
Las relaciones entre los tres países están en su momento más tenso de la historia reciente. No hay consenso sobre el futuro del acuerdo comercial.
- México y Canadá han solicitado formalmente que el T-MEC se extienda 16 años más.
- Las principales organizaciones empresariales de Estados Unidos también respaldan la continuidad del tratado.
- Sin embargo, Washington ha descartado la posibilidad de que el T-MEC sea renovado el 1 de julio.
Cómo se está negociando
Estados Unidos, México y Canadá no han dialogado ni negociado juntos hasta el momento.
- Solo México y Estados Unidos han negociado formalmente. La primera ronda de negociaciones se llevó a cabo en mayo. Las siguientes tendrán lugar en junio y julio.
- Canadá y Estados Unidos solo han tenido conversaciones informales. Canadá está a la espera de ser invitada a las negociaciones entre sus contrapartes.
- De acuerdo con analistas , Estados Unidos intenta llegar a acuerdos con México primero para que Canadá se vea más presionado a aceptarlos después.
¿Qué se está negociando?
En la primera ronda de negociaciones bilaterales, Estados Unidos estableció los temas medulares que definirán la revisión del tratado.
- Reglas de origen en el sector automotriz. Washington desea que el contenido regional de la producción automotriz se eleve del 75% actual a un rango de entre el 80% y el 85%.
- Predominio estadounidense. Adicionalmente, según The Wall Street Journal , Washington planea exigir que por lo menos el 50% de ese contenido regional sea de origen estadounidense.
- Seguridad económica. Estados Unidos propone que los insumos de los sectores industriales críticos provengan únicamente de la región.
Se prevé que la producción agrícola sea añadida a esta lista en la segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos.
Un nuevo paradigma regional
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha adoptado un nuevo paradigma para sus políticas de seguridad y comercial, el cual podría condicionar la revisión del T-MEC.
- Washington ya no solo persigue a liderazgos criminales, sino también a liderazgos políticos que se coluden con ellos. Además, condiciona decisiones comerciales al cumplimiento de exigencias en materia de seguridad.
- En este contexto, México tendrá que responder a la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia acusado de colusión con el crimen organizado por el Departamento de Justicia estadounidense.
- En los próximos meses podría haber acusaciones en contra de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, a quienes Estados Unidos ya habría revocado sus visas, según Los Angeles Times .
- Canadá también podría ser presionado en el terreno de la seguridad, luego de que, en mayo de 2026, Estados Unidos suspendió unilateralmente su participación en la Junta Permanente Conjunta de Defensa, mecanismo de cooperación bilateral.
¿Qué sigue?
La postura de Washington frente al TMEC presagia una prolongación de la incertidumbre en América del Norte.
- El T-MEC no será renovado el 1 de julio. Prueba de ello es la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos, programada para la semana del 20 de julio.
- Al no renovarse, el TMEC seguirá vigente durante al menos 10 años más, pero será sometido a revisiones anuales.
- Dominic LeBlanc, ministro del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, anticipó que tanto Canadá como México podrían buscar acuerdos bilaterales adicionales con Estados Unidos para resolver sus diferencias con Washington.
- El gobierno de Estados Unidos ha manifestado en varias ocasiones que mantendrá los aranceles al acero, el aluminio y la producción automotriz de México y Canadá, aunque el TMEC continúe.
- Sin embargo, el escenario podría cambiar si el Partido Republicano pierde el control del Congreso en las elecciones de noviembre.
- De acuerdo con un agregado de encuestas , los demócratas son amplios favoritos para recuperar la Cámara de Representantes, mientras que la batalla por el Senado será reñida.
Se espera que las negociaciones se extiendan varios meses más. Mientras tanto, la falta de certidumbre podría inhibir las inversiones y la creación de empleo en los tres países.