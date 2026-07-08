Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

“No podemos permitir el maltrato”: Sheinbaum va por medidas jurídicas por muerte de mexicano a manos del ICE

Durante la segunda administración de Donald Trump, 17 mexicanos han muerto en Estados Unidos bajo custodia del ICE y el gobierno mexicano busca medidas más contundentes para detener esta violencia.
mié 08 julio 2026 09:34 AM
Añadir Expansión Política en Google
Sheinbaum medidas jurídicas ante muerte de mexicanos por el ICE
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Cancillería informará sobre las nuevas medidas jurídicas contra la muerte de mexicanos bajo custodia del ICE. (Foto: Presidencia de México)

Tras la muerte de otro migrante mexicano durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno tomará medidas jurídicas para protestar contra la violencia hacia los connacionales en Estados Unidos.

“Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos. Entonces estamos planteando medidas jurídicas”, explicó.

Publicidad

En la segunda administración de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, 17 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE.

La última muerte que se reportó fue la de Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo que realizaron elementos del ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que supuestamente se disparó contra el mexicano porque no atendió la orden de detenerse e intentó embestir a un agente. Así que justificó el caso bajo el argumento de que el uso del arma fue en defensa propia.

Conoce más:

Conmemoración Estación Migratoria
México

México se suma a demanda contra ICE ante muerte de migrantes en centros de detención

Al respecto, Sheinbaum adelantó en su conferencia matutina de este miércoles que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detallará próximamente sobre las medidas a tomar.

La presidenta dijo que la nueva estrategia jurídica es para elevar las acciones de México, debido a que ha enviado varias notas diplomáticas a Estados Unidos sin que esto contribuya a frenar los maltratos del ICE.

“Nos contestan (las notas diplomáticas), pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta es no tener papeles aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense”, señaló.

Publicidad

La presidenta rechazó el uso de violencia contra los mexicanos por parte del ICE.

Entre los 17 mexicanos que han perdido la vida bajo custodia del ICE están:

  • Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años.
  • Gabriel García Avilés, de 54 años.
  • Jesús Molina Veya, de 45 años.
  • Jaime Alanís García, de 56 años.
  • Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años.
  • José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años.
  • Royer Pérez Jiménez, de 19 años.

Te puede interesar:

migrantes
presidencia

10 mexicanos fallecen en custodia del ICE en segundo mandato de Trump

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Estados

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad