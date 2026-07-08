“No podemos permitir el maltrato”: Sheinbaum va por medidas jurídicas por muerte de mexicano a manos del ICE

En la segunda administración de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, 17 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE.

La última muerte que se reportó fue la de Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo que realizaron elementos del ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que supuestamente se disparó contra el mexicano porque no atendió la orden de detenerse e intentó embestir a un agente. Así que justificó el caso bajo el argumento de que el uso del arma fue en defensa propia.

Al respecto, Sheinbaum adelantó en su conferencia matutina de este miércoles que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detallará próximamente sobre las medidas a tomar.

La presidenta dijo que la nueva estrategia jurídica es para elevar las acciones de México, debido a que ha enviado varias notas diplomáticas a Estados Unidos sin que esto contribuya a frenar los maltratos del ICE.

“Nos contestan (las notas diplomáticas), pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta es no tener papeles aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense”, señaló.