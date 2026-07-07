"Tiene que haber un desagravio" para retomar relación con Ecuador, afirma Sheinbaum

Previo al encuentro entre México y Ecuador por el pase a octavos de final, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que tras el partido se tocaría qué pasaría con la relación con Ecuador.

A una semana a de ese encuentro, la presidenta explicó que a México no se le olvida que en Ecuador fue invadida su embajada y tampoco que se agredió al personal de la representación diplomática.

“Tiene que haber un desagravio de todo ese proceso, tiene que haber un reconocimiento de que invadieron la embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que estaba asilada, de otra manera se vuelve muy complejo”, indicó.

El canciller, Roberto Velasco, explicó que hoy no hay ningún canal de comunicación con Ecuador, tras el rompimiento de la relación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación y yo creo que hay que ser muy claros, no puede haber ningún canal de comunicación Ecuador. Cometió una falta muy grave no solo a la convención de Viena, sobre relaciones diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia”, indicó.

Recordó que durante el ingreso a la Embajada en Quito detuvieron al exvicepresidente Jorge Glass, a quien ya se le había otorgado asilo político