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"Tiene que haber un desagravio" para retomar relación con Ecuador, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que Ecuador incurrió en violaciones graves cuando irrumpió la embajada de México en abril de 2024.
mar 07 julio 2026 10:35 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se olvida la irrupción a la embajada de México en Ecuador ocurrida en 2024. (Foto: Presidencia de México.)

Para que se retome la relación bilateral entre México y Ecuador, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que debe haber un “desagravio” de parte del gobierno de Daniel Noboa, pues de no haberlo, no hay cambio en el rompimiento ocurrido en abril de 2024.

“Es muy claro, o sea, ellos tendrían que revertir la situación, o sea tiene que haber un desagravio y entre esos desagravios, tiene que ver con la persona que estaba asilada en nuestra embajada, si no hay ese desagravio cómo va a haber una ‘ya se nos olvidó que invadiste nuestra embajada’”, dijo este martes en su conferencia matutina.

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Previo al encuentro entre México y Ecuador por el pase a octavos de final, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que tras el partido se tocaría qué pasaría con la relación con Ecuador.

A una semana a de ese encuentro, la presidenta explicó que a México no se le olvida que en Ecuador fue invadida su embajada y tampoco que se agredió al personal de la representación diplomática.

“Tiene que haber un desagravio de todo ese proceso, tiene que haber un reconocimiento de que invadieron la embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que estaba asilada, de otra manera se vuelve muy complejo”, indicó.

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El canciller, Roberto Velasco, explicó que hoy no hay ningún canal de comunicación con Ecuador, tras el rompimiento de la relación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación y yo creo que hay que ser muy claros, no puede haber ningún canal de comunicación Ecuador. Cometió una falta muy grave no solo a la convención de Viena, sobre relaciones diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia”, indicó.

Recordó que durante el ingreso a la Embajada en Quito detuvieron al exvicepresidente Jorge Glass, a quien ya se le había otorgado asilo político

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“Hay una serie de violaciones al derecho internacional y a estos principios que obviamente vuelven imposible que tengamos comunicación o que tengamos un restablecimiento de relaciones”, comentó.

Recordó que México tiene pendiente un juicio ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción a su embajada.

“Estamos absolutamente seguros que la Corte Internacional de Justicia nos va a dar la razón como en su momento también todos los países de la región en el seno de la organización de estados americanos nos dieron la razón en el debate que hubo en esa esfera”, consideró Velasco.

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El canciller planteó que Ecuador incurrió en una serie violaciones al derecho internacional que son “muy graves” que no permiten tener comunicación con Ecuador.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Ecuador

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