Sheinbaum y Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza, acuerdan fortalecer relación bilateral de 4,272 mdd

La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, acordaron fortalecer la relación bilateral entre ambos países, la cual asciende a un intercambio de 4,272 millones de dólares.
En Palacio Nacional, la mandataria mexicana recibió a Parmelin con quien destacó los lazos que unen a México y Suiza desde hace 80 años.
“Nosotros tenemos un acuerdo comercial con Suiza, acordamos seguir trabajando sobre este acuerdo comercial, actualizarlo. Ayer se aprobó en el Parlamento Europeo la actualización del acuerdo comercial con Europa y nos interesa seguir trabajando con Suiza en el acuerdo comercial que tenemos con este país hermano. En 2025 el comercio bilateral ascendió a 4,272 millones de dólares", informó la presidenta durante un mensaje a medio conjunto.