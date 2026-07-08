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Sheinbaum y Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza, acuerdan fortalecer relación bilateral de 4,272 mdd

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que entre México y Suiza hay una relación de varias décadas, mientras presidente de Suiza, Guy Parmelin, dijo que hay empresas suecas interesadas en invertir aquí.
mié 08 julio 2026 01:02 PM
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Alrededor de las 10:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Guy Parmelin, presidente de Suiza, en Palacio Nacional. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, acordaron fortalecer la relación bilateral entre ambos países, la cual asciende a un intercambio de 4,272 millones de dólares.

En Palacio Nacional, la mandataria mexicana recibió a Parmelin con quien destacó los lazos que unen a México y Suiza desde hace 80 años.

“Nosotros tenemos un acuerdo comercial con Suiza, acordamos seguir trabajando sobre este acuerdo comercial, actualizarlo. Ayer se aprobó en el Parlamento Europeo la actualización del acuerdo comercial con Europa y nos interesa seguir trabajando con Suiza en el acuerdo comercial que tenemos con este país hermano. En 2025 el comercio bilateral ascendió a 4,272 millones de dólares", informó la presidenta durante un mensaje a medio conjunto.

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La presidenta destacó que entre México y Suiza hay una relación de varias décadas y se buscará fortalecerla.

En su mensaje, la presidenta de México aprovechó para felicitar a la selección de futbol de Suiza por su pase a los cuartos de final tras vencer a Colombia en penales.

"Vamos a seguir ampliando y diversificando nuestras relaciones con todas las regiones del mundo. Una felicitación especial a la selección Suiza por su parte a los cuartos de final de la Copa del Mundo", dijo la presidenta.

Empresas suizas tienen interés en invertir en México

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, informó que hay diversas empresas suecas que están interesadas en invertir en el país.

"Me acompañaba una delegación económica de alto nivel compuesta empresas que quieren reforzar su presencia aquí en México o quieren venir a instalarse. Empresas que gracias a sus inversiones y sus capacidades contribuirán a la implementación del Plan México de la presidenta Sheinbaum", anotó.

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Explicó que los intercambios económicos y flujos de inversiones entre Suiza y México aumentan constantemente, lo cual es muestra de que hay un interés creciente de empresas suecas para invertir en México.

"Hoy en día, Suiza es el sexto país en volumen de inversión aquí en México. En 2025 hablamos de millones de dólares de inversiones suizas aquí en México", indicó.

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El presidente de Suiza coincidió en la importancia de que México y Suiza fortalezcan su acuerdo comercial en los próximos años.

"Durante nuestros intercambios con la presidenta Sheinbaum hablemos de la manera con la cual los intercambios económicos entre Suiza y México se podrían todavía reforzar más. Ambos apoyamos la modernización de nuestro acuerdo de libre comercio Suiza y México", indicó.

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Claudia Sheinbaum Regiones de Europa Suiza

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