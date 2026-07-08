Sheinbaum y Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza, acuerdan fortalecer relación bilateral de 4,272 mdd

La presidenta destacó que entre México y Suiza hay una relación de varias décadas y se buscará fortalecerla.

En su mensaje, la presidenta de México aprovechó para felicitar a la selección de futbol de Suiza por su pase a los cuartos de final tras vencer a Colombia en penales.

"Vamos a seguir ampliando y diversificando nuestras relaciones con todas las regiones del mundo. Una felicitación especial a la selección Suiza por su parte a los cuartos de final de la Copa del Mundo", dijo la presidenta.

Empresas suizas tienen interés en invertir en México

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, informó que hay diversas empresas suecas que están interesadas en invertir en el país.

"Me acompañaba una delegación económica de alto nivel compuesta empresas que quieren reforzar su presencia aquí en México o quieren venir a instalarse. Empresas que gracias a sus inversiones y sus capacidades contribuirán a la implementación del Plan México de la presidenta Sheinbaum", anotó.

Explicó que los intercambios económicos y flujos de inversiones entre Suiza y México aumentan constantemente, lo cual es muestra de que hay un interés creciente de empresas suecas para invertir en México.

"Hoy en día, Suiza es el sexto país en volumen de inversión aquí en México. En 2025 hablamos de millones de dólares de inversiones suizas aquí en México", indicó.