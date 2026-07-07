La FGR pedirá al FBI información sobre su participación en la captura de "El Mayo"

El gobierno mexicano reavivó la polémica en torno a la detención de Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos, luego de que el medio Pie de Página publicó una investigación con fotografías que documentan el arresto del narcotraficante durante la denominada Operación Reyes del Aire.

En una de las imágenes se observa al capo, de 76 años, descendiendo de un avión presuntamente modificado, mientras es escoltado por cuatro agentes estadounidenses.

🔴EXCLUSIVA: dentro del avión que secuestró al MAYO ZAMBADA. pic.twitter.com/rhk6SVeBAp — Pie de Nota (@Piedenota) July 2, 2026

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que, si se comprueba la participación del FBI en la detención de Zambada, se habrá incurrido en varias violaciones a la Constitución de México y a Tratados internacionales.

“De confirmarse la participación del FBI, sin informar al Gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional”, indicó.

¿Quién miente?, pregunta Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se cuestionó al entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre una posible participación de agencias estadounidenses en la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, pero éste lo negó.

“Esta solicitud de información se hizo en varias ocasiones. La respuesta por parte del embajador Ken Salazar pública y de manera directa fue que ‘no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos’, sin embargo, en días recientes supimos, a través de una nota periodística, que el avión en el que arribaron estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo.

“Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta es ¿quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?”, cuestionó.