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La FGR pedirá al FBI información sobre su participación en la captura de "El Mayo"

Las autoridades mexicanas piden a EU explicar si el FBI participó en la operación para capturar a Ismael “El Mayo” Zambada, pues sí fue así se habrían violado tratados internacionales.
mar 07 julio 2026 09:09 AM
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En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentaron detalles sobre la detención de Ismael "El Mayo" Zambada. (Foto: Presidencia de México.)

A casi dos años de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que el gobierno solicitará al Buró Federal de Investigaciones (FBI) información sobre su participación en la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa.

“Hemos pedido la Fiscalía General de la República que solicite formalmente al Buró Federal de Investigaciones –FBI como es conocido por sus siglas en inglés– mayor información sobre esta participación que se dio a conocer en los medios de comunicación”, planteó el canciller.

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El gobierno mexicano reavivó la polémica en torno a la detención de Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos, luego de que el medio Pie de Página publicó una investigación con fotografías que documentan el arresto del narcotraficante durante la denominada Operación Reyes del Aire.

En una de las imágenes se observa al capo, de 76 años, descendiendo de un avión presuntamente modificado, mientras es escoltado por cuatro agentes estadounidenses.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que, si se comprueba la participación del FBI en la detención de Zambada, se habrá incurrido en varias violaciones a la Constitución de México y a Tratados internacionales.

“De confirmarse la participación del FBI, sin informar al Gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional”, indicó.

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La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se cuestionó al entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre una posible participación de agencias estadounidenses en la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, pero éste lo negó.

“Esta solicitud de información se hizo en varias ocasiones. La respuesta por parte del embajador Ken Salazar pública y de manera directa fue que ‘no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos’, sin embargo, en días recientes supimos, a través de una nota periodística, que el avión en el que arribaron estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo.

“Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta es ¿quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?”, cuestionó.

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La presidenta explicó que en ese momento el representante del Gobierno de Estados Unidos era Ken Salazar, quién fue el responsable de responder la solicitud de información de México.

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Sheinbaum también insistió que desde Estados Unidos hubo protección a "Los Chapitos" y a su familia luego de que el 9 de mayo de 2025 fueron recibidos por el gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio “N”.

“Nosotros nunca vamos hacer acuerdo con ningún miembro y con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás, y tan es así que de manera muy detallada el secretario de seguridad explica lo que se hizo en el gobierno anterior y particularmente lo que hemos hecho nosotros desde el gabinete de seguridad con distintas detenciones hasta la fecha”, comentó.

Sheinbaum aclaró que sus cuestionamientos no se centran en la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, sino en las circunstancias en las que ocurrió su captura y en esclarecer quién ha faltado a la verdad sobre lo sucedido el 25 de julio de 2024.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Ismael 'El Mayo' Zambada

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