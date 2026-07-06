Ismael "El Mayo" Zambada acepta cadena perpetua en tribunal de Estados Unidos

A casi dos años de que fuera detenido en Estados Unidos y a unos días de que se conociera su sentencia prevista para el 20 de julio, la carta fue difundida por su abogado.

Zambada, quien enfrena problemas de salud, no solicita ningún tratamiento especial, pero sí " requiere un entorno médico o administrativo seguro”.

“Él reconoce y acepta que la sentencia que imponga este tribunal. Excluirá cualquier posibilidad de ser liberado de su encarcelamiento”.

Mediante una carta, Ismael "El Mayo" Zambada adelanta que aceptará la cadena perpetua. (Foto: Especial.)

En agosto pasado, el hombre de 76 años, admitió su culpabilidad de los cargos de empresa criminal continua y conspiración para mantener una empresa de delincuencia organizada.

"El Mayo" Zambada, quien fue detenido en julio de 2024, fue acusado de 17 cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y distribución de armas de fuego, entre otros.