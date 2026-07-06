Ismael "El Mayo" Zambada acepta cadena perpetua en tribunal de Estados Unidos

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, aceptó la cadena perpetua en Estados Unidos, de acuerdo con una carta difundida por su abogado Frank A. Perez dirigida al juez Brian Cogan.
“El acusado, Ismael Zambada García, acepta que, como consecuencia de los graves delitos que ha cometido, será sentenciado a prisión de por vida. Solicita respetuosamente a este Tribunal que utilice su sabiduría, experiencia y familiaridad con el funcionamiento interno de la Oficina de Prisiones (BOP) para recomendar el encarcelamiento en una instalación médica apropiada”, dice el documento.