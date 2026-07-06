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México

Ismael "El Mayo" Zambada acepta cadena perpetua en tribunal de Estados Unidos

A través de una carta, el cofundador del Cártel de Sinaloa acepta su culpabilidad y pide que, debido a sus problemas de salud, sea enviado a una prisión federal con un buen servicio médico.
lun 06 julio 2026 08:48 PM
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Ismael "Mayo" Zambada fue detenido por autoridades estadounidense en el Paso Texas, Estados Unidos, en julio de 2024. (Foto: Especial )

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, aceptó la cadena perpetua en Estados Unidos, de acuerdo con una carta difundida por su abogado Frank A. Perez dirigida al juez Brian Cogan.

“El acusado, Ismael Zambada García, acepta que, como consecuencia de los graves delitos que ha cometido, será sentenciado a prisión de por vida. Solicita respetuosamente a este Tribunal que utilice su sabiduría, experiencia y familiaridad con el funcionamiento interno de la Oficina de Prisiones (BOP) para recomendar el encarcelamiento en una instalación médica apropiada”, dice el documento.

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A casi dos años de que fuera detenido en Estados Unidos y a unos días de que se conociera su sentencia prevista para el 20 de julio, la carta fue difundida por su abogado.

Zambada, quien enfrena problemas de salud, no solicita ningún tratamiento especial, pero sí " requiere un entorno médico o administrativo seguro”.

“Él reconoce y acepta que la sentencia que imponga este tribunal. Excluirá cualquier posibilidad de ser liberado de su encarcelamiento”.

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Mediante una carta, Ismael "El Mayo" Zambada adelanta que aceptará la cadena perpetua. (Foto: Especial.)

En agosto pasado, el hombre de 76 años, admitió su culpabilidad de los cargos de empresa criminal continua y conspiración para mantener una empresa de delincuencia organizada.

"El Mayo" Zambada, quien fue detenido en julio de 2024, fue acusado de 17 cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y distribución de armas de fuego, entre otros.

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La carta de "El Mayo", con fecha de 6 de julio, llega a horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum informe sobre la presunta participación del FBI en su detención.

En su conferencia de este lunes, informó que se presentarán detalles sobre la detención de Zambada.

"La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz, lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora. ¿Quién mintió? Es muy relevante, muy relevante para las autoridades actuales del gobierno de los Estados Unidos y las de entonces, muy relevante. Porque todo esto —como se dijo, en su momento, por el Presidente López Obrador, y nosotros estamos de acuerdo—: tiene que esclarecerse, por el bien de México y de la relación bilateral. Muy importante", dijo este lunes.

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Ismael 'El Mayo' Zambada Estados Crimen, ley y justicia

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