Sheinbaum pide a la FGR explicar participación de Gilda Lozoya en fraude de Agronitrogenados

La semana pasada, autoridades mexicanas detuvieron a Gilda Lozoya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La hermana del exdirector de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto afirmó que su detención es un asunto político.

“Este es un caso político. A mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, nos han utilizado para presionar a mi hermano. Salí del país una semana por un asunto familiar y regresé porque aquí está mi familia y estoy aquí con las ganas de cooperar; cuando salí del país lo hice sin problemas. Quiero recalcar dos puntos: salí del país porque esta orden de aprehensión no se me había notificado y estoy aquí para cooperar”, dijo.

Una jueza federal otorgó la medida cautelar de libertad provisional luego de que no se acreditó el riesgo de fuga.

Gilda Lozoya deberá acudir a firmar cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) y portar brazalete electrónico.

Sobre este caso, la presidenta ofreció presentar en su mañanera detalles sobre cómo ocurrió el fraude a Pemex cuando la empresa mexicana compró a un sobreprecio una planta de fertilizantes.

"Aquí podemos presentar el caso completo: cómo fue que se hizo este fraude a Petróleos Mexicanos y a la nación", indicó.