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Sheinbaum pide a la FGR explicar participación de Gilda Lozoya en fraude de Agronitrogenados

La presidenta Claudia Sheinbaum también pidió que se explique el incumplimiento del acuerdo reparatorio por parte del empresario Alonso Ancira.
lun 06 julio 2026 11:28 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció que se explique en su conferencia matutina el caso del fraude a Pemex por la compra de la planta de fertilizantes. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy, explicar cuál fue la participación de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el fraude por la compra de Agronitrogenados.

“La Fiscalía informara con más detalle la participación de esta persona, de la hermana de Lozoya, en este fraude que fue la compra de una empresa que en su momento se había privatizado por un monto mucho mayor de lo que en realidad valía para beneficiar al dueño de Altos Hornos (Alonso Ancira) y algunas otras personas”, planteó.

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La semana pasada, autoridades mexicanas detuvieron a Gilda Lozoya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La hermana del exdirector de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto afirmó que su detención es un asunto político.

“Este es un caso político. A mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, nos han utilizado para presionar a mi hermano. Salí del país una semana por un asunto familiar y regresé porque aquí está mi familia y estoy aquí con las ganas de cooperar; cuando salí del país lo hice sin problemas. Quiero recalcar dos puntos: salí del país porque esta orden de aprehensión no se me había notificado y estoy aquí para cooperar”, dijo.

Una jueza federal otorgó la medida cautelar de libertad provisional luego de que no se acreditó el riesgo de fuga.

Gilda Lozoya deberá acudir a firmar cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) y portar brazalete electrónico.

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Sobre este caso, la presidenta ofreció presentar en su mañanera detalles sobre cómo ocurrió el fraude a Pemex cuando la empresa mexicana compró a un sobreprecio una planta de fertilizantes.

"Aquí podemos presentar el caso completo: cómo fue que se hizo este fraude a Petróleos Mexicanos y a la nación", indicó.

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Sobre el dinero que el empresario Alonso Ancira se comprometió para reparar el daño, la presidenta recordó que no ha cumplido con el acuerdo.

"No acababa de pagar y también por eso se reavivó esta orden de aprensión, pero también que lo explique la Fiscalía", agregó.

El caso se dio durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando el entonces director de Pemex propuso comprar la planta de Agronitrogenados, valuada en 58 millones de dólares, sin embargo Pemex pagó 257 millones dólares.

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