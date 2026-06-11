Inauguración del Mundial 2026 en México: Sheinbaum, la primera presidenta que no asiste desde 1930

En la que será la máxima fiesta del deporte más popular del mundo, sus anfitriones solo se reunieron una vez y fue en diciembre pasado en Estados Unidos durante el sorteo de grupos del Mundial.

A la inauguración no asistirán ni Donald Trump ni Mark Carney, los otros dos anfitriones del Mundial que por primera vez se disputa en tres sedes.

“En política, la forma es fondo. Estar juntos mandaba un mensaje de unidad de fortaleza entre los tres socios importantes, de integración a América del Norte envidiable, pero cada uno optó por reforzar sus discursos internos”, plantea Carlos Manuel López Alvarado, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En ninguna de las 22 ediciones de la Copa del Mundo, el jefe de Estado del país anfitrión había faltado a la inauguración. Reyes, presidentes y emires dirigieron unas palabras durante la ceremonia une al mundo a través del deporte.

“Es un mundial muy desangelado porque tiene muchas tensiones alrededor” Javier Rosiles, profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán.

Incluso pocos jefes de Estado estarán en México a pesar de que se les enviaron cartas de invitación. Entre los confirmados están el rey Felipe VI de España, quien presenciará el partido contra Uruguay en Guadalajara y la princesa Hisako de Takamado de Japón quien asistirá al encuentro contra Túnez en Monterrey.

Un honor ser recibido por su Alteza Imperial, la princesa Hisako de Takamado de Japón.



Como se los adelanté ayer, este es un día muy importante para la relación diplomática entre Nuevo León y Japón, porque fuimos recibidos en el Palacio de Akasaka por su Alteza Imperial. Nos… pic.twitter.com/NLLSROQnYb — Samuel García (@samuel_garcias) April 6, 2026

Sheinbaum la anfitriona que verá el Mundial desde una pantalla

Durante la presentación de la Copa Mundial FIFA 2026 en el complejo cultural Los Pinos, la presidenta confirmó que no asistiría a la inauguración.

“Ese boleto que me dieron, el 0001, se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el futbol”, anunció la mandataria .

Su decisión implicara que su silla esté ocupada por Yolett Cervantes Cuaquehua, una joven originaria de Tlaquilpa, Veracruz. En representación del gobierno asistiría Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026.

Cientos de jóvenes de entre 16 y 25 años compiten por asistir a la inauguración de la Copa de la FIFA y Yolett Cervantes Cuaquehua fue la ganadora del boleto que la presidenta dio para acudir a la inauguración del Mundial. (Foto: Yuri Cortez/AFP

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Y aunque inicialmente Sheinbaum pensaba ver la inauguración desde una de las pantallas instaladas en el Zócalo de la ciudad de México como si fuera una aficionada más, ese plan está en duda por las manifestaciones de la CNTE.

“Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración en el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México que fueron planeadas con tiempo por la jefa de gobierno, y a donde se puede asistir sin ningún problema”, dijo la mañana del miércoles.

Ya sea que lo vea en el Zócalo, en Palacio Nacional o en alguna de las instalaciones que se adecuaron en las alcaldías, el Mundial representa una prueba de fuego para la presidenta debido a que durante casi cinco semanas, los ojos del mundo estarán en México.

“Es una prueba de fuego para a la presidenta”, dice Rogelio Barba, jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.

Y es que para llegar a este 11 de junio, México debió cumplir con los compromisos asumidos ante la FIFA, entre ellos emitir permisos de migración para jugadores, árbitros, árbitras, directivos de FIFA y público en general, la renovación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México –con una inversión de 6,500 millones de pesos– así como la puesta en marcha del operativo Kukulkán para garantizar la seguridad de los aficionados.

Pese a las movilizaciones, la presidenta aseguró que “todo está bajo control” y auguró éxito en el evento deportivo en el que es anfitriona pero parece invitada.