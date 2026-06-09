La difusión sobre el contenido de la llamada entre Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, y Marco Rubio, secretario de Estado, fue diferente en México y Estados Unidos. Mientras la cancillería mexicana reportó que el diálogo se centró en la cooperación, el gobierno estadounidense aseguró que la plática fue para dialogar sobre la importancia de acelerar las medidas para desmantelar los carteles.
México y EU difieren sobre llamada entre Marco Rubio y Roberto Velasco
La noche de este lunes ambos funcionarios sostuvieron una conversación de trabajo vía telefónica para abordar la relación bilateral.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que durante el diálogo se tocaron temas de la agenda bilateral como la seguridad, la migración y el comercio.
“En la conversación telefónica ambos funcionarios refrendaron su interés por mantener la buena cooperación en temas prioritarios de la agenda bilateral, incluyendo seguridad, migración y comercio”, dice el tuit de la SRE.
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Sin embargo, el Departamento de Estado publicó que los cárteles fueron un tema central en la conversación entre los representantes del Gobierno de Estados Unidos y el de México.
“El secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una productiva conversación telefónica con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, para impulsar la cooperación en materia de prioridades comunes, entre las que se incluyen la colaboración para frenar la circulación de inmigrantes ilegales entre países, la lucha contra el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y la importancia de acelerar las medidas decisivas para desmantelar los carteles”, dice la publicación atribuida al portavoz Tommy Pigott.
En la conferencia matutina de este martes, el secretario Roberto Velasco anunció que el próximo viernes habrá una reunión en materia de seguridad.
“El viernes la reunión sobre seguridad va a ser con los equipos, vamos a reunirnos con el embajador Johnson, con el equipo que ha estado trabajando el tema de seguridad tanto de parte de la embajada como de distintas dependencias del gabinete de seguridad. Vamos a tener la reunión aquí en la Ciudad de México y vamos a hablar sobre distintos temas que están en el Programa en materia de seguridad fronteriza, en materia de cooperación contra el crimen organizado trasnacional, en materia de finanzas ilícitas”, indicó.
La reunión en materia de seguridad entre funcionarios de ambos países ocurrirá mientras la relación está tensa, luego de que en abril pasado se realizó un operativo en Chihuahua en el que participaron dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, lo que fue violatorio de la Constitución.
Se suman además las acusaciones del Departamento de Justicia, quien acusó que 10 políticos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, tienen presuntos vínculos con el narcotráfico.