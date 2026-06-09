México y EU difieren sobre llamada entre Marco Rubio y Roberto Velasco

La noche de este lunes ambos funcionarios sostuvieron una conversación de trabajo vía telefónica para abordar la relación bilateral.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que durante el diálogo se tocaron temas de la agenda bilateral como la seguridad, la migración y el comercio.

“En la conversación telefónica ambos funcionarios refrendaron su interés por mantener la buena cooperación en temas prioritarios de la agenda bilateral, incluyendo seguridad, migración y comercio”, dice el tuit de la SRE.

Sin embargo, el Departamento de Estado publicó que los cárteles fueron un tema central en la conversación entre los representantes del Gobierno de Estados Unidos y el de México.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una productiva conversación telefónica con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, para impulsar la cooperación en materia de prioridades comunes, entre las que se incluyen la colaboración para frenar la circulación de inmigrantes ilegales entre países, la lucha contra el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y la importancia de acelerar las medidas decisivas para desmantelar los carteles”, dice la publicación atribuida al portavoz Tommy Pigott.