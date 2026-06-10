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Gobierno de México se alista para segunda ronda de revisión del TMEC en Washington

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la próxima semana viajará a Estados Unidos para reunirse con funcionarios estadounidenses. Le acompañará Altagracia Gómez y Roberto Lazzeri.
mié 10 junio 2026 11:07 AM
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Marcelo Ebrard informó que del 15 al 18 de junio se realizarán encuentros en Washington sobre la revisión del T-MEC. (Foto: Economía.)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México se alista para iniciar la segunda ronda de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con reuniones en Washington, que se realizarán del 15 al 18 de junio.

“Ya estamos preparados, tenemos todos los argumentos y estaremos por allá, viajando desde el domingo, lunes, martes y jueves. Si no saben, nos quedamos hasta el viernes y ya regresando nos dirá la presidenta cuándo les informamos el detalle de esto”, informó el secretario.

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En esta ronda de revisión solo participan México y Estados Unidos. A los encuentros en Washingon asistirán además del secretario, Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial y asesora en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el nuevo embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, así como el equipo de la Secretaría de Economía.

Ebrard, quien ya tiene experiencia en el acuerdo comercial con Estados Unidos, explicó que las conversaciones marchan en tiempo y forma.

“México tiene conversaciones formales establecidas y un proceso de revisión en curso, que era un objetivo principal, pues al principio de estas conversaciones, porque no se sabía si íbamos a tener esas conversaciones formales o no, si se iban a dar en tiempo y forma”, planteó.

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Sin embargo, aclaró que el 1 de julio no vence el plazo para la revisión en torno al TMEC.

“El 1 de julio no quiere decir que termines el proceso. El 1 de julio está establecido como una fecha relevante para iniciar la revisión formalmente. Es para lo que es. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar preparatoriamente con estas conversaciones y no esperarnos a después del 1 de julio iniciar el trabajo. Esto fue lo que nos pidió la presidenta y se acordó con Estados Unidos”, destacó.

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Aunque la relación entre México y Estados Unidos está marcada por constantes amenazas de aranceles, el secretario de Economía consideró que México está en una posición favorable respecto a su relación con la economía número uno del mundo.

Yo diría que la expectativa que percibimos en el mercado internacional es que la posición que tiene México hoy, cuál es la posición que tiene, es la mejor, si lo comparas con todos los demás países”, comentó.

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