Gobierno de México se alista para segunda ronda de revisión del TMEC en Washington

En esta ronda de revisión solo participan México y Estados Unidos. A los encuentros en Washingon asistirán además del secretario, Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial y asesora en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el nuevo embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, así como el equipo de la Secretaría de Economía.

Ebrard, quien ya tiene experiencia en el acuerdo comercial con Estados Unidos, explicó que las conversaciones marchan en tiempo y forma.

“México tiene conversaciones formales establecidas y un proceso de revisión en curso, que era un objetivo principal, pues al principio de estas conversaciones, porque no se sabía si íbamos a tener esas conversaciones formales o no, si se iban a dar en tiempo y forma”, planteó.

Sin embargo, aclaró que el 1 de julio no vence el plazo para la revisión en torno al TMEC.

“El 1 de julio no quiere decir que termines el proceso. El 1 de julio está establecido como una fecha relevante para iniciar la revisión formalmente. Es para lo que es. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar preparatoriamente con estas conversaciones y no esperarnos a después del 1 de julio iniciar el trabajo. Esto fue lo que nos pidió la presidenta y se acordó con Estados Unidos”, destacó.