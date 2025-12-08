Sheinbaum verá desde el Zócalo la inauguración del Mundial

Sheinbaum explicó que, a los jefes de Estado que visiten México con motivo de la inauguración del Mundial, se les recibirá un día antes.

Consideró que, aunque su decisión ha generado debate, no reconsiderará asistir a la inauguración, decisión que, compartió, ya le informó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino,.

"Se lo dije, desde que vino aquí a Gianni Infantino, le pareció muy bien, me dijo: 'Nunca había escuchado esto, habla muy bien de usted'", detalló la presidenta.

Mundial, buen ambiente para revisión del T-MEC

La presidenta consideró que el Mundial de Futbol genera un buen ambiente para la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Es un buen ambiente para la revisión del Tratado, incluso el ambiente que vivimos el viernes muestra que, en efecto, es un momento en donde el deporte te une, obviamente el Mundial genera buenas condiciones para la relación entre los tres países”, afirmó la presidenta.

Sobre el encuentro que sostuvo con sus homólogos de Estados Unidos (Donald Trump) y Canadá (Mark Carney), la mandataria expuso que no se avanzó mucho, pero quedaron en seguir trabajando juntos.

"No es que hayamos avanzado mucho en la reunión privada porque nos reunimos los tres países. pero quedamos en seguir trabajando y en su momento, cuando vayamos avanzando más, ya podemos informarles más, pero fue una reunión muy cordial y de mucho respeto hacia México", destacó.