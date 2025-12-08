Publicidad

presidencia

Sheinbaum verá desde el Zócalo la inauguración del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su boleto para asistir a la inauguración, que se realizará en la Ciudad de México, lo regalará a una niña.
lun 08 diciembre 2025 10:46 AM
Sheinbaum Sorteo Mundial.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum asistió la semana pasada al sorteo del Mundial 2026. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la inauguración del Mundial de Futbol de la FIFA 2026 lo verá desde una pantalla que se instalará en el Zócalo de la Ciudad de México, pues su boleto para asistir al Estadio Azteca, donde jugará México contra Sudáfrica, lo regalará a una niña.

"Yo voy a ver la inauguración aquí con la gente en el Zócalo y voy a darle mi boleto alguien que nunca tendría la oportunidad de ir, no tiene nada de malo, al contrario, representa lo que somos. Entonces sí, yo voy a estar aquí con la gente viendo", dijo este lunes en su mañanera.

Sheinbaum explicó que, a los jefes de Estado que visiten México con motivo de la inauguración del Mundial, se les recibirá un día antes.

Consideró que, aunque su decisión ha generado debate, no reconsiderará asistir a la inauguración, decisión que, compartió, ya le informó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino,.

"Se lo dije, desde que vino aquí a Gianni Infantino, le pareció muy bien, me dijo: 'Nunca había escuchado esto, habla muy bien de usted'", detalló la presidenta.

Mundial, buen ambiente para revisión del T-MEC

La presidenta consideró que el Mundial de Futbol genera un buen ambiente para la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Es un buen ambiente para la revisión del Tratado, incluso el ambiente que vivimos el viernes muestra que, en efecto, es un momento en donde el deporte te une, obviamente el Mundial genera buenas condiciones para la relación entre los tres países”, afirmó la presidenta.

Sobre el encuentro que sostuvo con sus homólogos de Estados Unidos (Donald Trump) y Canadá (Mark Carney), la mandataria expuso que no se avanzó mucho, pero quedaron en seguir trabajando juntos.

"No es que hayamos avanzado mucho en la reunión privada porque nos reunimos los tres países. pero quedamos en seguir trabajando y en su momento, cuando vayamos avanzando más, ya podemos informarles más, pero fue una reunión muy cordial y de mucho respeto hacia México", destacó.

