Maestros de la CNTE chocan con policías en inmediaciones del 'fan fest' en el Zócalo de CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum asistirá al 'fan fest' para ver el arranque del torneo.

"Esa actividad tendría que suspenderse", dijo a la AFP Filiberto Frausto, representante sindical. "Una causa como la nuestra debe de estar muy por encima, es muy superior que un rato de distracción, de diversión".

La marcha fue convocada por el grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, que ha amenazado con convocar a "millones" de maestros a la capital durante el Mundial si el gobierno no atiende sus demandas de más salario y la derogación de la ley de pensiones.

Las protestas escalaron en las últimas horas en la capital mexicana. (Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP)

En 2025, por ejemplo, impulsó una cadena de protestas que asfixiaron la capital con bloqueos a avenidas y al acceso al aeropuerto, uno de los más transitados de América Latina.

"¡Ganaremos esta lucha cueste lo que cueste", gritaban los manifestantes. "Va a caer, va a caer... esa valla va a caer".

Una dirigente gremial afirmó que al menos dos personas resultaron heridas, una impactada en un ojo.

La AFP vio a uno de los asistentes siendo evacuado por una herida en la cabeza.

Los manifestantes respondieron a los gases con petardos. Algunos, con los rostros cubiertos, golpearon las barreras metálicas con tubos y también rompieron los vidrios de una grúa de la policía y de un edificio público.

Las protestas aumentan mientras se acerca el Mundial de Futbol 2026. (Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Zócalo "privatizado"

En el medio del Zócalo se levanta una gigantesca estructura donde estará la pantalla que proyectará los juegos del Mundial.

La CNTE ha acampado en el pasado en esta plaza para presionar por sus exigencias. El Mundial descartó esa posibilidad.

Desde hace semanas los accesos están restringidos y hace una semana la policía impidió el paso a los maestros en protesta.

El Zócalo "está totalmente privatizado" por el 'fan fest', reclamó Francisco García, un profesor del sureño estado de Guerrero que participó en la protesta que también pide cambios en la política educativa.

El gobierno acordó un incremento de 9% con la dirigencia del SNTE, lejos del 100% que piden los educadores del ala disidente.

"No nos vamos a ir hasta que la presidenta nos dé una fecha para la reanudación del diálogo", señaló Elvira Veleces, de la CNTE.

En un comunicado, la secretaría de Gobernación se dijo abierta al diálogo y llamó a los manifestantes a movilizarse "de manera pacífica".

Rechazó también la participación de "provocadores" en la protesta.

Los manifestantes improvisaron un mitin a unos 100 metros del cinturón de seguridad.

México espera la llegada de unos cinco millones de turistas por el Mundial, que organiza con Estados Unidos y Canadá.

Paola Olivares, estudiante de 20 años, estaba en el centro de la ciudad para una diligencia cuando comenzaron los enfrentamientos. Tuvo que salir corriendo a resguardarse. "México no está listo para el Mundial, definitivamente", expresó.