Sheinbaum confirma que no asistirá a la inauguración del Mundial 2026

“En la inauguración le voy a dar mi boleto a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir y que sea una amante del fútbol", informó.

En su conferencia matutina de este martes, la presidenta explicó que aún no se define si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acudirán al partido inaugural, pero, de hacerlo, su gobierno les dará trato de jefes de Estado.

“Todavía no sabemos si van a venir, quiénes van a venir y también el trato que les daríamos por supuesto a los jefes de Estado, si es que van a visitar nuestros país, pero todavía es temprano para poder saber qué jefes de estado vendrían y qué recepción les haríamos”, explicó.

Sobre su viaje a Estados Unidos para asistir el viernes al sorteo mundialista, la presidenta informó que este miércoles determinará si viaja a Washington, en donde coincidiría con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá.

El viernes se conocerán los grupos del Mundial, en el que se prevén 104 partidos, de los cuales 78 serán en Estados Unidos; mientras que México y Canadá tendrán 13 encuentros cada uno.