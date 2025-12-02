Publicidad

presidencia

Sheinbaum confirma que no asistirá a la inauguración del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su boleto se lo regalará a una niña para que asista al partido inaugural, el cual se realizará el 11 de junio en el Estadio Azteca.
mar 02 diciembre 2025 09:54 AM
sheinbaum-partido-inaugural-mundial.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este miércoles decidirá su viaja a Estados Unidos para el sorteo del Mundial. (Foto: Presidencia de México.)

A pesar de que se jugará en México el partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no asistirá a la ceremonia de apertura del próximo 11 de junio en el Estadio Azteca debido a que decidió regalar su boleto a una niña.

“No iré”, aseguró la presidenta sobre su asistencia al partido que se jugará en el Estadio Azteca.

Hace unos días, la presidenta informó que el boleto 001, que recibió para acudir a la inauguración del Mundial, lo donaría a una niña.

“En la inauguración le voy a dar mi boleto a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir y que sea una amante del fútbol", informó.

En su conferencia matutina de este martes, la presidenta explicó que aún no se define si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acudirán al partido inaugural, pero, de hacerlo, su gobierno les dará trato de jefes de Estado.

“Todavía no sabemos si van a venir, quiénes van a venir y también el trato que les daríamos por supuesto a los jefes de Estado, si es que van a visitar nuestros país, pero todavía es temprano para poder saber qué jefes de estado vendrían y qué recepción les haríamos”, explicó.

Sobre su viaje a Estados Unidos para asistir el viernes al sorteo mundialista, la presidenta informó que este miércoles determinará si viaja a Washington, en donde coincidiría con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá.

El viernes se conocerán los grupos del Mundial, en el que se prevén 104 partidos, de los cuales 78 serán en Estados Unidos; mientras que México y Canadá tendrán 13 encuentros cada uno.

