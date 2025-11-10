Claudia Sheinbaum: México está listo para recibir a 5.5 millones de visitantes en el Mundial 2026

Seguridad garantizada para el Mundial 2026
Cuestionada sobre la seguridad, la presidenta Sheinbaum aseguró este lunes que México está listo para recibir el Mundial y que existe una estrecha coordinación con la FIFA y los tres niveles de gobierno para garantizar que sea un evento seguro para aficionados, equipos y visitantes.
“Ha habido un trabajo coordinado con la FIFA, con los estados y dentro del gobierno. Son muchos detalles que van desde la seguridad hasta la organización, indispensables para que se lleve a cabo el Mundial de la mejor manera”, afirmó.
Jürgen Mainka destacó que la FIFA confía plenamente en el trabajo del gobierno mexicano y en los protocolos implementados.
“Llevamos tres años trabajando con el gobierno federal y los estados en materia de seguridad. Estamos muy seguros de que los planes establecidos darán el marco necesario para todos los aficionados, equipos y árbitros durante el Mundial 2026”, sostuvo el representante de la FIFA.
Un Mundial para todas y todos
La presidenta subrayó que el Mundial será también una oportunidad para impulsar la equidad de género y la inclusión en el deporte, en particular el fútbol femenil, que –presumió– crece de manera significativa.
“Cuando yo crecí, prácticamente no existía el fútbol femenil profesional. Hoy queremos que las mujeres puedan ser lo que quieran ser y este Mundial es también una oportunidad para promover su participación en el deporte”, señaló.
Sheinbaum reiteró que el gobierno busca que este legado deportivo trascienda más allá de los 39 días del torneo.
“Queremos que esta efervescencia no se quede solo durante el Mundial, sino que continúe, que sigamos formando canteras, que desde pequeñas y pequeños jueguen fútbol y puedan desarrollarse incluso a nivel profesional”, comentó.
En un gesto simbólico, la presidenta Sheinbaum anunció que donará su boleto número 001 de la inauguración a una niña amante del fútbol, como una forma de inspirar a las nuevas generaciones.
“Ese boleto se lo voy a regalar a una niña que sueñe con el fútbol. Queremos que este evento motive a miles de jóvenes a seguir sus sueños”, expresó.
Sobre el proceso de venta de boletos, la FIFA informó que, en el segundo sorteo de boletos para el Mundial, el 75% fue destinado para aficionados nacionales.
Con esta presentación, México da el banderazo oficial a la recta final de preparación rumbo al Mundial 2026, un evento que, según Sheinbaum, será “una fiesta para todos los mexicanos y una oportunidad para mostrar la fuerza, cultura y alegría".