Claudia Sheinbaum: México está listo para recibir a 5.5 millones de visitantes en el Mundial 2026

“Queremos que esta fiesta mundialista sea un momento de alegría para las niñas, los niños, los jóvenes y para todas las edades. Es un momento para compartirle al mundo lo que somos: un país orgulloso de sus raíces, de su presente y su futuro”, expresó Sheinbaum.

La mandataria federal destacó además que México será sede del partido inaugural el 11 de junio de 2026, en el Estadio Azteca, y que 13 partidos se disputarán en territorio mexicano, distribuidos entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Detalló que el país espera recibir 5.5 millones de visitantes, con una derrama económica significativa que beneficiará a las tres ciudades sede.

La presidenta subrayó también que se están realizando inversiones clave para mejorar la infraestructura aeroportuaria y garantizar la movilidad de los asistentes.

“En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estamos invirtiendo cerca de 9,000 millones de pesos en su remodelación. Además, estará listo el tren de pasajeros que conectará el Aeropuerto Felipe Ángeles con Buenavista”, detalló.

El representante de la FIFA, Jürgen Mainka, reiteró que la decisión de realizar la inauguración en México fue “lógica”, dada la historia y la tradición futbolística del país, que se convertirá en la primera nación en albergar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

“México es el país con la historia más profunda en el fútbol mundialista. Nunca estuvo en duda que aquí sería la inauguración”, afirmó.

La presidenta subrayó que el torneo refleja la unidad y cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá en el ámbito deportivo, pero también en el económico y social.

“Este Mundial simboliza la amistad entre nuestros pueblos y la importancia del tratado comercial que nos une. Es momento de poner en el centro los acuerdos y no los problemas”, destacó.