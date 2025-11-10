Publicidad

presidencia

Sheinbaum: México está listo para recibir a 5.5 millones de visitantes en la Copa Mundial

La presidenta encabezó este lunes la presentación oficial de las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
lun 10 noviembre 2025 09:35 AM
Claudia Sheinbaum: México está listo para recibir a 5.5 millones de visitantes en el Mundial 2026
Sheinbaum confirmó que México será sede del partido inaugural el 11 de junio de 2026, en el Estadio Azteca, y que 13 partidos se disputarán en territorio mexicano, distribuidos entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Este lunes, en el Complejo Cultural Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación oficial de las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta será la tercera vez que México es sede del torneo más importante del fútbol internacional.

Acompañada por Jürgen Mainka, director ejecutivo de la FIFA en México, y Gabriela Cuevas, responsable de la organización del Mundial en el país, la mandataria dijo que la relevancia del evento no es solo en el ámbito deportivo, sino también es una oportunidad para mostrar al mundo la grandeza cultural, la hospitalidad y el desarrollo del país.

“Queremos que esta fiesta mundialista sea un momento de alegría para las niñas, los niños, los jóvenes y para todas las edades. Es un momento para compartirle al mundo lo que somos: un país orgulloso de sus raíces, de su presente y su futuro”, expresó Sheinbaum.

La mandataria federal destacó además que México será sede del partido inaugural el 11 de junio de 2026, en el Estadio Azteca, y que 13 partidos se disputarán en territorio mexicano, distribuidos entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Detalló que el país espera recibir 5.5 millones de visitantes, con una derrama económica significativa que beneficiará a las tres ciudades sede.

La presidenta subrayó también que se están realizando inversiones clave para mejorar la infraestructura aeroportuaria y garantizar la movilidad de los asistentes.

“En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estamos invirtiendo cerca de 9,000 millones de pesos en su remodelación. Además, estará listo el tren de pasajeros que conectará el Aeropuerto Felipe Ángeles con Buenavista”, detalló.

El representante de la FIFA, Jürgen Mainka, reiteró que la decisión de realizar la inauguración en México fue “lógica”, dada la historia y la tradición futbolística del país, que se convertirá en la primera nación en albergar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

“México es el país con la historia más profunda en el fútbol mundialista. Nunca estuvo en duda que aquí sería la inauguración”, afirmó.

La presidenta subrayó que el torneo refleja la unidad y cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá en el ámbito deportivo, pero también en el económico y social.

“Este Mundial simboliza la amistad entre nuestros pueblos y la importancia del tratado comercial que nos une. Es momento de poner en el centro los acuerdos y no los problemas”, destacó.

Seguridad garantizada para el Mundial 2026

Cuestionada sobre la seguridad, la presidenta Sheinbaum aseguró este lunes que México está listo para recibir el Mundial y que existe una estrecha coordinación con la FIFA y los tres niveles de gobierno para garantizar que sea un evento seguro para aficionados, equipos y visitantes.

“Ha habido un trabajo coordinado con la FIFA, con los estados y dentro del gobierno. Son muchos detalles que van desde la seguridad hasta la organización, indispensables para que se lleve a cabo el Mundial de la mejor manera”, afirmó.

Jürgen Mainka destacó que la FIFA confía plenamente en el trabajo del gobierno mexicano y en los protocolos implementados.

“Llevamos tres años trabajando con el gobierno federal y los estados en materia de seguridad. Estamos muy seguros de que los planes establecidos darán el marco necesario para todos los aficionados, equipos y árbitros durante el Mundial 2026”, sostuvo el representante de la FIFA.

Un Mundial para todas y todos

La presidenta subrayó que el Mundial será también una oportunidad para impulsar la equidad de género y la inclusión en el deporte, en particular el fútbol femenil, que –presumió– crece de manera significativa.

“Cuando yo crecí, prácticamente no existía el fútbol femenil profesional. Hoy queremos que las mujeres puedan ser lo que quieran ser y este Mundial es también una oportunidad para promover su participación en el deporte”, señaló.

Sheinbaum reiteró que el gobierno busca que este legado deportivo trascienda más allá de los 39 días del torneo.

“Queremos que esta efervescencia no se quede solo durante el Mundial, sino que continúe, que sigamos formando canteras, que desde pequeñas y pequeños jueguen fútbol y puedan desarrollarse incluso a nivel profesional”, comentó.

En un gesto simbólico, la presidenta Sheinbaum anunció que donará su boleto número 001 de la inauguración a una niña amante del fútbol, como una forma de inspirar a las nuevas generaciones.

“Ese boleto se lo voy a regalar a una niña que sueñe con el fútbol. Queremos que este evento motive a miles de jóvenes a seguir sus sueños”, expresó.

Sobre el proceso de venta de boletos, la FIFA informó que, en el segundo sorteo de boletos para el Mundial, el 75% fue destinado para aficionados nacionales.

Con esta presentación, México da el banderazo oficial a la recta final de preparación rumbo al Mundial 2026, un evento que, según Sheinbaum, será “una fiesta para todos los mexicanos y una oportunidad para mostrar la fuerza, cultura y alegría".

