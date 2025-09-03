La CDMX tiene un nuevo día feriado gracias al Mundial de la FIFA 2026, ¿cuándo es?

Torneo infantil rumbo al Mundial 2026 en CDMX

De acuerdo con el Inegi, alrededor del 35% de las y los habitantes en la Ciudad de México afirman ser inactivos, apuntó la mandataria.

Por ello a partir de octubre arrancará el torneo oficial de futbol infantil comunitario Ollamaliztli (juego de pelota en náhuatl), para que participen niñas y niños de 9 a 16 años.

La inscripción se realizará durante septiembre en las más de 300 sedes de Pilares, así como en la página oficial de Indeporte .

El torneo es organizado por las secretarías de Turismo y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno capitalino, el Instituto del Deporte (Indeporte), Pilares, Utopías así como aliados entre los que están FIFA, Femexfut, UNICEF y ACNUR. A la par del torneo, se construirán 100 nuevas canchas de fútbol en la ciudad y se rehabilitarán 400.

Así mismo se buscará marcar un nuevo récord mundial con una clase masiva de fútbol en el Zócalo capitalino el 1 de marzo de 2026, pues actualmente el récord lo tiene la ciudad de Seattle en Washington, Estados Unidos.

Obras en la ciudad que deben estar antes del Mundial

La mandataria destacó que las obras de movilidad y transporte público que se realizan rumbo al Mundial no solo serán en beneficio de las y los turistas, sino también de quienes viven en la Ciudad de México.

“Todas las obras que vamos a hacer rumbo al Mundial no es solo para recibir al Mundial, son obras permanentes que se van a quedar para beneficiar a la población”, dijo Brugada.