La CDMX tiene un nuevo día feriado gracias al Mundial de la FIFA 2026, ¿cuándo es?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el próximo 11 de junio de 2026, cuando tendrá lugar el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), será declarado como un día feriado.
“El día de la inauguración del Mundial se va a declarar día feriado, así que ese día que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda tener ese día para el Mundial”, dijo Brugada.
Rumbo al Mundial, la Ciudad de México celebrará con un torneo infantil con hasta 10,000 partidos en los barrios y colonias, así como una clase masiva de futbol en el Zócalo con la que se buscará imponer un récord, así como nuevas opciones de movilidad.
"Queremos vivir el Mundial no solo en el Estadio sino a lo largo y ancho de la ciudad”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.