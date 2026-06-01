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CDMX

No habrá clases el día de la inauguración del Mundial, anuncia Brugada

La suspensión de clases será solo en la Ciudad de México, no a nivel nacional, para los niveles de preescolar, primaria, secundaria hasta preparatoria o bachillerato.
lun 01 junio 2026 12:54 PM
El 11 de junio 2026 no hay clases en CDMX por la inauguración del Mundial: Clara Brugada confirma día de puente
El jueves 11 de junio iniciará la Copa del Mundo en la CDMX. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que no habrá clases en las escuelas públicas el próximo 11 de junio, el día de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 que tendrá lugar en el Estadio Banorte en la Ciudad de México.

La mandataria indicó que esta decisión le fue confirmada por el titular de la Secretaría de Educación (SEP), Mario Delgado.

"Estamos hablando del día de la inauguración, nada más", dijo Brugada durante la inauguración de la Casa Ciudad de México International Media Center, una sala de prensa para medios de comunicación instalada con motivo del Mundial en el Casino del Campo Militar.

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Fan Fest Mundialista en el Zocalo
La CDMX se alista para recibir la Copa del Mundo. (Foto: Cuartoscuro )

La jefa de Gobierno aclaró que la suspensión de clases será solo en la Ciudad de México, no a nivel nacional, para los niveles de preescolar, primaria, secundaria hasta preparatoria o bachillerato.

"La información que me dio el secretario de Educación es que ese día, aquí en la Ciudad de México, no habrá clases para la educación básica y media superior.

"Solo es en la Ciudad de México, no va a ser nacional", señaló.

-Información en desarrollo.

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Ciudad de México Clara Brugada SEP

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