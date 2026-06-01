Miércoles 16 de septiembre; por la celebración de la Independencia de México

Lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre).

Viernes 25 de diciembre, por Navidad.

El artículo señala que las leyes federales y locales pueden establecer más días de descanso oficial cuando haya elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

¿Se trabaja el 11 de junio?

Sí a nivel nacional, debido a que la fecha no está dentro de los días oficiales de descanso a nivel nacional.

Sin embargo, en la CDMX, desde el año pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lo declaró como día feriado.

“El día de la inauguración del Mundial se va a declarar día feriado, así que ese día que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda tener ese día para el Mundial”, dijo Brugada.

Debido a proyecciones de la FIFA, en la CDMX se prevé la llegada de 5.5 millones de turistas, por lo que los sectores de turismo, de servicios y restaurantes sí trabajarán, y en la legislación también se establece cómo queda el pago en caso de que sí se labore ese día.

Los artículos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo establecen que en un día feriado oficial los trabajadores deberán recibir “independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.

Entonces, la persona trabajadora debe recibir su salario normal, más el doble, es decir, el triple.