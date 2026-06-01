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México

¿El 11 de junio es día oficial de descanso?

La legislación laboral contempla un calendario de días de descanso obligatorio para los trabajadores formales del país. El Mundial de Futbol 2026 comenzará el próximo 11 de junio.
lun 01 junio 2026 03:25 PM
(Obligatorio)
En México la Ley Federal del Trabajo regula los días de descanso de los trabajadores entre otras obligaciones y derechos entre patrones y empleados. (Foto: Jimena Zavala)

El 11 de junio es una fecha que remite al inicio del Mundial de Futbol, en el que la CDMX será la sede del partido inaugural entre la selección de México vs. Sudáfrica, por lo que las autoridades capitalinas ya plantearon una serie de ajustes para los trabajadores; sin embargo, hay dudas si ese día se trabaja o no en todo el país.

En el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) se determina los días de descanso extra de los que disfrutarán los trabajadores formales a lo largo del año en el país. En este 2026 los días que restan son los siguientes:

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Miércoles 16 de septiembre; por la celebración de la Independencia de México

Lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre).

Viernes 25 de diciembre, por Navidad.

El artículo señala que las leyes federales y locales pueden establecer más días de descanso oficial cuando haya elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

¿Se trabaja el 11 de junio?

a nivel nacional, debido a que la fecha no está dentro de los días oficiales de descanso a nivel nacional.

Sin embargo, en la CDMX, desde el año pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lo declaró como día feriado.

El día de la inauguración del Mundial se va a declarar día feriado, así que ese día que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda tener ese día para el Mundial”, dijo Brugada.

Debido a proyecciones de la FIFA, en la CDMX se prevé la llegada de 5.5 millones de turistas, por lo que los sectores de turismo, de servicios y restaurantes sí trabajarán, y en la legislación también se establece cómo queda el pago en caso de que sí se labore ese día.

Los artículos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo establecen que en un día feriado oficial los trabajadores deberán recibir “independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.

Entonces, la persona trabajadora debe recibir su salario normal, más el doble, es decir, el triple.

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A los trabajadores que no hayan recibido el pago triple por trabajar en un día feriado, el primer paso es acudir con el área de recursos humanos o con el patrón para hablar del ajuste. En caso de que no haya una respuesta positiva, la Profedet puede intervenir para defender los derechos del trabajador.

La Profedet brinda asesoría, conciliación y representación jurídica gratuita. Puedes solicitar apoyo en sus redes sociales oficiales o en los siguientes medios de comunicación:

Teléfonos: 800 717 2942 y 800 911 7877

Atención Ciudadana: 079, línea del Gobierno de México.

Leer más:

El 11 de junio 2026 no hay clases en CDMX por la inauguración del Mundial: Clara Brugada confirma día de puente
CDMX

No habrá clases el día de la inauguración del Mundial, anuncia Brugada

¿Hay clases el 11 de junio?

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que no habrá clases para los niveles de preescolar, primaria, secundaria hasta preparatoria o bachillerato; al mismo tiempo que aclaró que será solo en la Ciudad de México, no a nivel nacional.

"La información que me dio el secretario de Educación es que ese día, aquí en la Ciudad de México, no habrá clases para la educación básica y media superior. Solo es en la Ciudad de México, no va a ser nacional", señaló.

En tanto, la Secretaría de Educación Pública decidió mantener el calendario oficial que dio a conocer el año pasado sobre que se mantendrán las clases hasta el fin del ciclo que es el 15 de julio .

El documento establece que el 11 de junio sí hay clases; sin embargo, entre los acuerdos que se dieron a conocer el 11 de mayo pasado, se detalló que ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares de las entidades federativas, de conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Educación, podrán realizarse ajustes al calendario escolar, siempre que se garantice el cumplimiento del Plan y Programas de Estudio.

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Hasta el momento, los gobiernos de Guadalajara y Monterrey no han informado sobre algún ajuste tanto en determinar si será día feriado o sin habrá o no clases.

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Trabajadores Empleo

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