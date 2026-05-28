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Magistrados electorales no se quedarán 17 años, dice Sheinbaum y pide revisar reglas de la iniciativa

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar las condiciones bajo las cuales participarían los magistrados en funciones para impedir ventajas indebidas dentro de una eventual contienda electoral.
jue 28 mayo 2026 11:53 AM
Tribunal Electoral
La modificación establece que las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que se encuentren en funciones al momento de la entrada en vigor del decreto podrán competir por un nuevo periodo en la elección federal de 2028. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la reforma aprobada en la Cámara de Diputados para permitir que magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan contender otra vez por el cargo no significa una permanencia automática de hasta 17 años.

"Entiendo que lo que lo que se planteó fue una decisión del Congreso, lo que se plantea no es que se queden 17 años como está planteado ahí sino que puedan participar nuevamente en la elección, o sea, que se les permita participar en la elección, no es que se vayan a elegir directamente", afirmó la mandataria federal al referirse a la modificación avalada por Morena y sus aliados en San Lázaro.

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Sheinbaum insistió en que la ciudadanía decidirá con su voto si los actuales magistrados continúan o no dentro del Tribunal Electoral. “No es que se vayan a elegir directamente. La gente podrá tomar la decisión si los eligen o no”, sostuvo.

La mandataria federal evitó expresar respaldo o rechazo a la reforma, pese a que su administración impulsó iniciativas en contra de la reelección en otros cargos de elección popular. “Fue una decisión que toma el Congreso. No quisiera yo opinar al respecto”, dijo.

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No obstante, reconoció la necesidad de revisar las condiciones bajo las cuales participarían los magistrados en funciones para impedir ventajas indebidas dentro de una eventual contienda electoral.

Ante los cuestionamientos sobre el posible uso del cargo para promover candidaturas, señaló: “Bueno, pues tendrá que regularse bajo qué condiciones tendrían que hacerlo”.

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La mayoría legislativa de la llamada Cuarta Transformación aprobó la reserva con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones.

La modificación establece que las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que se encuentren en funciones al momento de la entrada en vigor del decreto podrán competir por un nuevo periodo en la elección federal de 2028.

De acuerdo con la reforma, magistrados como Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez Mondragón pueden permanecer hasta 2034, en caso de obtener el triunfo en las urnas.

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