Magistrados electorales no se quedarán 17 años, dice Sheinbaum y pide revisar reglas de la iniciativa

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la reforma aprobada en la Cámara de Diputados para permitir que magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan contender otra vez por el cargo no significa una permanencia automática de hasta 17 años.

"Entiendo que lo que lo que se planteó fue una decisión del Congreso, lo que se plantea no es que se queden 17 años como está planteado ahí sino que puedan participar nuevamente en la elección, o sea, que se les permita participar en la elección, no es que se vayan a elegir directamente", afirmó la mandataria federal al referirse a la modificación avalada por Morena y sus aliados en San Lázaro.