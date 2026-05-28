Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Gobierno y farmacéuticas anuncian inversión de 21,000 mdp para medicamentos, vacunas e investigación

Las inversión es parte de la estrategia del Plan México para fortalecer la soberanía sanitaria y reducir la dependencia del exterior en insumos médicos.
jue 28 mayo 2026 09:57 AM
farmacéuticas inversión mexico
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la Conferencia del Pueblo de este jueves donde estuvo acompañada por distintos representantes de farmacéuticas que anunciaron los montos de inversión que realizarán en México. (Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum y empresas de la industria farmacéutica anunciaron inversiones por más de 21,000 millones de pesos (mdp) en México para ampliar la producción de medicamentos, vacunas e investigación clínica, como parte de la estrategia del Plan México para fortalecer la soberanía sanitaria y reducir la dependencia del exterior en insumos médicos.

En conferencia de prensa, encabezada por la presidenta, las compañías como Abbott, Bristol Myers, Grupo Neolpharma, Opella, Kener, Laboratorios Liomont, Sanofi y Bayer México, informaron sobre los proyectos de expansión industrial, transferencia tecnológica y modernización de plantas en distintas entidades del país, con el objetivo de incrementar la capacidad de producción nacional y consolidar a México como un polo regional farmacéutico.

Publicidad

“Son más de 21,000 millones de pesos en siete proyectos de producción de medicamentos en México, vinculados también con investigación clínica”, afirmó la presidenta, quien agradeció la confianza de las compañías en el país.

Abbott anunció una inversión de 3,500 mdp para desarrollar una nueva instalación en Querétaro enfocada en la producción de dispositivos médicos para el diagnóstico y tratamiento de trastornos del ritmo cardíaco, como la fibrilación auricular.

Lee más:

Bayer-moderniza-plantas-mexico
Empresas

Bayer se une al Plan México con inversión de 3,000 mdp

El proyecto contempla la generación de 1,200 empleos directos hacia 2030 y la construcción de una planta de 20,000 metros cuadrados con posibilidad de futuras expansiones. La compañía destacó que eligió Querétaro por su infraestructura, cercanía con universidades y disponibilidad de talento especializado.

En tanto que Bristol Myers Squibb informó que invertirá cerca de 1,000 mdp durante los próximos cuatro años para fortalecer investigación clínica e implementar procesos de manufactura local de terapias innovadoras.

La empresa, que cumple 80 años de operación en México, señaló que el proyecto está orientado a fortalecer la soberanía sanitaria mediante el acceso oportuno a tratamientos en áreas como oncología, hematología, inmunología y enfermedades cardiovasculares.

Grupo Neolpharma también informó de una inversión de 750 mdp para ampliar su planta de producción de ingredientes farmacéuticos activos en Toluca, Estado de México, como parte de su estrategia para fortalecer la producción regional de materias primas farmacéuticas.

El proyecto generará 250 empleos directos y 900 indirectos, además de incorporar energía solar para reducir la huella de carbono de los procesos productivos. La empresa adelantó que exportará principios activos hacia Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá.

Publicidad

Opella, firma especializada en autocuidado y salud cotidiana, anunció una inversión de 2,300 mdp para ampliar y modernizar su planta de Ocoyoacac, Estado de México.

Más de la mitad de los recursos estarán destinados a una nueva línea de producción de Enterogermina, considerada estratégica para la red global de manufactura de la empresa. La compañía aseguró que la inversión permitirá garantizar el abasto nacional y ampliar exportaciones de productos fabricados en México.

Te puede interesar:

investigacion clinica.jpeg
México

Los retos de México para convertirse en una potencia regional de investigación clínica

Kener, empresa de Grupo Vazol, presentó una ampliación de su plan de inversión farmacéutica por 5,360 mdp adicionales a los 5,180 mdp ya anunciados previamente, con lo que su apuesta total en México alcanzará 10,540 mdp.

Los proyectos incluyen la expansión de su planta de inyectables en Toluca, una planta de hemoderivados desarrollada mediante coinversión con el gobierno federal y una nueva planta de biotecnológicos en alianza con una empresa internacional.

La empresa señaló que estas inversiones permitirán generar más de 3,500 empleos directos e indirectos y fortalecer la soberanía farmacéutica nacional.

Publicidad

Laboratorios Liomont, informó que invertirá más de 4,000 mdp en los próximos cinco años para ampliar su infraestructura y capacidades tecnológicas.

El proyecto contempla la construcción de una nueva planta de sólidos orales y la expansión de su planta de inyectables para medicamentos biotecnológicos y vacunas en su campus del Estado de México.

Asimismo, la empresa desarrollará en la Ciudad de México una expansión de su planta de biofármacos y vacunas recombinantes, además de una nueva planta de síntesis y encapsulación de ARN mensajero.

Estas inversiones generarán 370 empleos directos especializados y otros 400 empleos altamente calificados.

Por su parte, Sanofi anunció un proyecto para construir en México una planta de producción de insulinas con transferencia tecnológica, capaz de fabricar insulinas basales de primera y segunda generación, así como insulina rápida. La inversión estimada supera los 2,000 mdp.

La compañía destacó que la instalación permitiría cubrir el 100% de la demanda nacional de pacientes que requieren este tratamiento e incluso abrir posibilidades de exportación. Actualmente, Sanofi opera una planta de antígenos vacunales en Ocoyoacac, Estado de México, genera cerca de 900 empleos directos y produce más de 150 millones de unidades de medicamentos y vacunas al año.

“El tratamiento de la diabetes representa uno de los mayores retos del sistema de salud pública de México”, expuso la firma, al advertir que la disponibilidad de insulina no puede depender únicamente de las importaciones.

Bayer también dio a conocer avances en su plan de inversión por 3,000 mdp para el periodo 2025-2029. La empresa informó que ya ejerció más de 1,000 millones de pesos para modernizar ocho plantas productivas y seis centros de investigación en el país.

Entre los proyectos destaca la ampliación de su planta de Lerma, Estado de México, con un avance de 71% y una inversión de 847 mdp, así como la modernización de su planta de ingredientes activos farmacéuticos en Orizaba, Veracruz.

Daniel Londero, representante de Bayer, informó además que este año la compañía invertirá 150 mdp en 10 estudios clínicos realizados en coordinación con instituciones públicas y privadas, entre ellas el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Infantil de México y el Hospital General La Raza.

Durante la conferencia, funcionarios federales reconocieron que México mantiene una alta dependencia de China e India en la producción de principios activos y materias primas farmacéuticas. Sin embargo, señalaron que el país cuenta con capacidades industriales, petroquímicas y científicas para recuperar parte de esa producción.

El secretario de Salud, David Kershenobich, sostuvo que México busca consolidar una estrategia regional con Estados Unidos y Canadá para desarrollar cadenas de suministro farmacéuticas más cercanas y reducir riesgos derivados de conflictos internacionales o interrupciones logísticas.

Además destacó que la reducción de tiempos regulatorios en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha facilitado el desarrollo de investigación clínica y la atracción de inversiones farmacéuticas.

Por su parte, el subsecretario Eduardo Clark explicó que el gobierno federal utilizará las compras públicas de medicamentos como mecanismo para incentivar inversiones industriales y proyectos de coinversión con empresas farmacéuticas.

“Lo que buscamos es que la compra de medicamentos sea una palanca para hacer proyectos de coinversión entre empresas y el Estado mexicano”, afirmó.

Tags

Farmacéutica Claudia Sheinbaum Industria farmacéutica

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad