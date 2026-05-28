Gobierno y farmacéuticas anuncian inversión de 21,000 mdp para medicamentos, vacunas e investigación

“Son más de 21,000 millones de pesos en siete proyectos de producción de medicamentos en México, vinculados también con investigación clínica”, afirmó la presidenta, quien agradeció la confianza de las compañías en el país.

Abbott anunció una inversión de 3,500 mdp para desarrollar una nueva instalación en Querétaro enfocada en la producción de dispositivos médicos para el diagnóstico y tratamiento de trastornos del ritmo cardíaco, como la fibrilación auricular.

El proyecto contempla la generación de 1,200 empleos directos hacia 2030 y la construcción de una planta de 20,000 metros cuadrados con posibilidad de futuras expansiones. La compañía destacó que eligió Querétaro por su infraestructura, cercanía con universidades y disponibilidad de talento especializado.

En tanto que Bristol Myers Squibb informó que invertirá cerca de 1,000 mdp durante los próximos cuatro años para fortalecer investigación clínica e implementar procesos de manufactura local de terapias innovadoras.

La empresa, que cumple 80 años de operación en México, señaló que el proyecto está orientado a fortalecer la soberanía sanitaria mediante el acceso oportuno a tratamientos en áreas como oncología, hematología, inmunología y enfermedades cardiovasculares.

Grupo Neolpharma también informó de una inversión de 750 mdp para ampliar su planta de producción de ingredientes farmacéuticos activos en Toluca, Estado de México, como parte de su estrategia para fortalecer la producción regional de materias primas farmacéuticas.

El proyecto generará 250 empleos directos y 900 indirectos, además de incorporar energía solar para reducir la huella de carbono de los procesos productivos. La empresa adelantó que exportará principios activos hacia Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá.