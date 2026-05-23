Con las paredes cubiertas de fotografías y recuerdos de grandes futbolistas como Leonel Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldinho Gaucho, a unas semanas del Mundial la esperanza para Óscar Hernández es poder recuperar las ventas de su negocio, Tortas Estadio, que cayeron alrededor de 90%.

Para ello ha tomado medidas para estar listo a recibir a los turistas que acudan

“Como comerciante sabes que es un evento grande, tienes que estar preparado tanto para pagos con tarjeta como unos menús en inglés y tratar tú de comunicarte con las personas de otros países, más o menos entenderles. Quiero que la gente, sobre todo los que vienen de otros países, se vaya contenta y se lleve un buen sabor de toda la gastronomía mexicana”, dice Óscar.

Tortas Estadio es uno de los negocios ubicados alrededor del Estadio CDMX, donde tendrán lugar cinco partidos del Mundial de Futbol. (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

La última milla en el Estadio CDMX

La Secretaría de Movilidad junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana aplicarán en acuerdo con la FIFA un operativo de última milla en alrededor de un kilómetro y medio alrededor del Estadio CDMX.

Consistirá en filtros y controles de acceso –tanto para peatones como para vehículos– donde se permitirá el paso solo a personas con boleto para cada juego, así como personal de logística autorizado, vehículos de emergencia (como ambulancias, patrullas, camiones de bomberos) y de vecinos que viven en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula.

Para ordenar el ingreso de vehículos de las y los vecinos, la alcaldía Coyoacán realiza un censo en las ocho colonias alrededor del Estadio CDMX.

El acceso controlado solo se aplicará en los cinco días en que se realice partido del Mundial, es decir, el 11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio. Se prevé que comience cinco horas antes de cada partido y se mantenga hasta dos horas después de finalizar cada encuentro.

“Este censo vehicular tiene por objetivo primordial que, quienes viven en las colonias aledañas al Coloso de Santa Úrsula, puedan acceder a sus viviendas”, indicó la alcaldía Coyoacán en un comunicado.

Se entregará un tarjetón por cada vehículo registrado y se censará a los residentes de las colonias para tener su acceso.