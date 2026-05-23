El Mundial de Futbol arrancará el próximo 11 de junio con la expectativa de generar una derrama económica de 50,000 millones de pesos en la Ciudad de México solo que dueños de pequeños restaurantes y comercios ubicados alrededor del Coloso de Santa Úrsula ven poco probable que el beneficio los alcance a ellos.
José López abrió su tienda Abarrotes Gerry hace tres años y afirma que los días de partido eran su momento de mayor venta. No obstante, sus ingresos cayeron entre 70% y 80% por el cierre del Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), el cual fue remodelado para el Mundial.
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El comerciante tenía grandes expectativas con la reapertura para el partido México vs Portugal que se jugó el pasado 28 de marzo, pero los filtros y cierres viales colocados en 1.5 kilómetros alrededor del estadio dificultaron la llegada de clientes a su negocio, además de la restricción de no vender alcohol.
“Mucha gente venía por un refresco, los albañiles venían por algo de comer y los policías llegaban a decirnos ‘es que ya están vendiendo cerveza’ cuando ni al caso. No nos dejan a las tiendas, literalmente una papa, una botana, te lo restringen y dices ‘qué voy a hacer’, cuenta.
Tras la experiencia del partido México vs Portugal, José ya no espera grandes ventas durante el Mundial.
“Hay días buenos y hay días malos, a lo mejor los días del Mundial van a ser malos porque no podemos abrir, pero los otros días que no va a haber partido está bueno”, afirma.
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Paola Peña desde hace seis años lleva su negocio "Mi Chingón Homero", un restaurante de venta de comida mexicana y cerveza.
Por lo pequeño del local, solo cuenta con tres mesas al interior y antes colocaba seis afuera, pero las autoridades le advirtieron que no podrán colocarlas durante los partidos del Mundial.
“Nos recortaron los toldos, también nos prohíben el alcohol y es a lo que venía la gente, a disfrutar del ambiente de futbol. Teníamos unas teles aquí afuera, cuando había partido las poníamos y se llenaba, pero ahora tampoco nos dejan poner las teles”, cuenta Paola.
Comparte que, pese al cierre del estadio durante su remodelación, siguió pagando la renta del local, aunque incluso tuvo que recortar la cantidad de trabajadores de siete a solo tres personas por la caída de ventas.
“Yo me aferré para no perder este lugar porque pensé que iba a estar muy bien. (…) Allá adentro sí va a estar súper bien, pero a nosotros no nos está funcionando”, lamenta Paola.
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Con las paredes cubiertas de fotografías y recuerdos de grandes futbolistas como Leonel Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldinho Gaucho, a unas semanas del Mundial la esperanza para Óscar Hernández es poder recuperar las ventas de su negocio, Tortas Estadio, que cayeron alrededor de 90%.
Para ello ha tomado medidas para estar listo a recibir a los turistas que acudan
“Como comerciante sabes que es un evento grande, tienes que estar preparado tanto para pagos con tarjeta como unos menús en inglés y tratar tú de comunicarte con las personas de otros países, más o menos entenderles. Quiero que la gente, sobre todo los que vienen de otros países, se vaya contenta y se lleve un buen sabor de toda la gastronomía mexicana”, dice Óscar.
La última milla en el Estadio CDMX
La Secretaría de Movilidad junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana aplicarán en acuerdo con la FIFA un operativo de última milla en alrededor de un kilómetro y medio alrededor del Estadio CDMX.
Consistirá en filtros y controles de acceso –tanto para peatones como para vehículos– donde se permitirá el paso solo a personas con boleto para cada juego, así como personal de logística autorizado, vehículos de emergencia (como ambulancias, patrullas, camiones de bomberos) y de vecinos que viven en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula.
Para ordenar el ingreso de vehículos de las y los vecinos, la alcaldía Coyoacán realiza un censo en las ocho colonias alrededor del Estadio CDMX.
El acceso controlado solo se aplicará en los cinco días en que se realice partido del Mundial, es decir, el 11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio. Se prevé que comience cinco horas antes de cada partido y se mantenga hasta dos horas después de finalizar cada encuentro.
“Este censo vehicular tiene por objetivo primordial que, quienes viven en las colonias aledañas al Coloso de Santa Úrsula, puedan acceder a sus viviendas”, indicó la alcaldía Coyoacán en un comunicado.
Se entregará un tarjetón por cada vehículo registrado y se censará a los residentes de las colonias para tener su acceso.
Este operativo no deja con buenas expectativas a Lázaro Manzano Antonio, quien vende junto con su familia quesadillas, huaraches y sopes en un pequeño local, Antojitos Gaby. Recuerda que los cierres viales afectaron sus ventas y espera lo mismo durante los cinco partidos del Mundial.
“Cerraron casi 1,000 metros a la redonda, entonces estuvo mal, no hubo tanto movimiento porque los clientes no podían pasar, eso afectó mucho. Si van a cerrar como cerraron en el México-Portugal no creo que haya beneficio, no va a haber tanta economía como pensábamos”, señala Lázaro.