Sheinbaum explica cómo ganar su boleto para la inauguración del Mundial en CDMX: requisitos del concurso

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que el concurso consistirá en grabar un video realizando dominadas, el cuál se tendrá que compartir en la página mundialsocialgob.mx. Los clips se recibirán del 9 de marzo al viernes 10 de abril.

Antes de enviar la liga del video, se tendrá que cargar en la plataforma Youtube.

“Una joven nos va a representar, me va a representar a mí y al pueblo en la inauguración”, indicó.

La presidenta informó que el boleto a rifar es el 00001. (Foto: Presidencia de México.)

La elección de la ganadora del boleto será responsabilidad del jurado integrado por Katia Itzel García, árbitra internacional de fútbol, Charlyn Corral, futbolista mexicana, y Gabriela Fernández, comentarista.

La presidenta Sheinbaum afirmó que la joven que gane el boleto para el partido inaugural no solo la representará a ella, también a las mujeres mexicanas.

“Hoy queremos abrirle la puerta a las mujeres, a sus derechos, a que sean lo que quieran ser y que tengan todas las posibilidades para hacerlo. Este concurso es un símbolo que lo que muestra es que una joven representa a todas las mujeres mexicanas. Sí, yo fui elegida por el pueblo de México, soy la presidenta de México, pero hay una joven que nos puede representar a México en un espacio tan importante como la inauguración del fútbol”, indicó.

Consideró que el Mundial de Futbol de la FIFA será uno de los espectáculos más vistos en la historia.

A la presidenta –como jefa de Estado de una de los países sede– se le regaló un boleto para asistir al partido inaugural, sin embargo, afirmó que lo donaría.