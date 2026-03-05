Publicidad

presidencia

Sheinbaum lanza concurso para boleto de la inauguración: “Representa a la presidenta en el Mundial”

Mujeres de entre 16 y 25 años podrán participar en el concurso enviando un video realizando dominadas. Los clips se recibirán entre el 9 de marzo y el viernes 10 de abril.
jue 05 marzo 2026 09:13 AM
Sheinbaum explica cómo ganar su boleto para la inauguración del Mundial en CDMX: requisitos del concurso
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ella verá el partido inaugural en el Zócalo de la Ciudad de México. (Foto: Presidencia de México.)

A 98 días de que se realice el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el concurso “Representa a la presidenta en el Mundial”, a través del cual se rifará un boleto para asistir al encuentro entre México y Sudafrica el próximo 11 de junio.

“Este boleto el 00001. Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración mientras una joven me va a representar en la inaugural. ¿Por qué? Porque pienso que una joven que juega fútbol es una gran representante de nuestro país. Muy poca gente va a poder ir a la inauguración”, afirmó.

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que el concurso consistirá en grabar un video realizando dominadas, el cuál se tendrá que compartir en la página mundialsocialgob.mx. Los clips se recibirán del 9 de marzo al viernes 10 de abril.

Antes de enviar la liga del video, se tendrá que cargar en la plataforma Youtube.

“Una joven nos va a representar, me va a representar a mí y al pueblo en la inauguración”, indicó.

boleto-sheinbaum-mundial.jpeg
La presidenta informó que el boleto a rifar es el 00001. (Foto: Presidencia de México.)

La elección de la ganadora del boleto será responsabilidad del jurado integrado por Katia Itzel García, árbitra internacional de fútbol, Charlyn Corral, futbolista mexicana, y Gabriela Fernández, comentarista.

Sheinbaum Sorteo Mundial.jpg
presidencia

Sheinbaum verá desde el Zócalo la inauguración del Mundial

La presidenta Sheinbaum afirmó que la joven que gane el boleto para el partido inaugural no solo la representará a ella, también a las mujeres mexicanas.

“Hoy queremos abrirle la puerta a las mujeres, a sus derechos, a que sean lo que quieran ser y que tengan todas las posibilidades para hacerlo. Este concurso es un símbolo que lo que muestra es que una joven representa a todas las mujeres mexicanas. Sí, yo fui elegida por el pueblo de México, soy la presidenta de México, pero hay una joven que nos puede representar a México en un espacio tan importante como la inauguración del fútbol”, indicó.

Consideró que el Mundial de Futbol de la FIFA será uno de los espectáculos más vistos en la historia.

A la presidenta –como jefa de Estado de una de los países sede– se le regaló un boleto para asistir al partido inaugural, sin embargo, afirmó que lo donaría.

