¿Quién tendrá el boleto del Mundial de Claudia Sheinbaum? Ellas son las candidatas para ganar el sorteo

El Estadio Ciudad de México abrirá sus puertas para la inauguración del Mundial de Futbol 2026 el próximo 11 de junio. Pero al primer partido de esta Copa de la FIFA no asistirá la presidenta Claudia Sheinbaum. En su representación acudirá una joven apasionada de ese deporte.
La mandataria federal decidió regalar su boleto a una mujer, que juegue futbol y tenga entre 16 y 25 años, a través de un concurso organizado por la presidencia.
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Para conseguir el lugar de Sheinbaum, alrededor de 400 jóvenes se inscribieron al certamenRepresenta a México en la Inauguración del Mundial, en el que participancon un video dominando el balón.
La ganadora será elegida por un comité conformado por la árbitra Katia Itzel, la futbolista profesional Charlyn Corral y la periodista deportiva Gabriela Fernández. El resultado se difundirá este 29 de mayo.
Desde varios rincones del país, en canchas con césped o en las calles de los barrios; uniformadas o hasta descalzas, decenas de jóvenes hicieron dominadas alternas, de empeine, punta o cabeza para competir por el boleto 00001 de la presidenta.
Sus videos muestran que, a pesar de los desafíos que enfrentan las deportistas, la discriminación o la brecha salarial, el futbol femenil se extiende en el país.
Deja solo de ensayar frente al espejo y gánate un boleto al #Mundial2026. La presidentA lanzó el reto definitivo: buscamos a una joven de entre 16 y 25 años que represente el talento de las mexicanas en la inauguración. 🏟️🇲🇽
Sin zapatos o con tenis; con su falda típica de la cultura otomí o con shorts, de cualquier manera, Magalli Bermúdez puede dominar el balón. Originaria del municipio de Temoaya, Estado de México, es una de las cientos de jóvenes que anhelan el boleto de Sheinbaum para ir al Mundial.
Participa con un video donde controla la pelota en la plaza principal de aquel Pueblo con Encanto, decidida a ser la elegida para asistir al partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Este concurso es la única posibilidad de vivir el Mundial desde las gradas para la mayoría de las participantes. Porque nueve de cada 10 mexicanos no pueden costear los elevados precios de los boletos de la FIFA, estima Oxfam México.
cuauhtemoc.pngRocío Priscila de Cuauhtémoc, Ciudad de México.(Foto: Captura de pantalla)
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Por eso, Sofía Villas aprecia este concurso. Tiene 20 años, es originaria de San Pedro Cholula, Puebla, y es otra de las participantes. Juega al futbol desde los 8 años.
“Quiero agradecer a la presidenta Sheinbaum por darnos la oportunidad de participar por un boleto para el Mundial”, comenta.
Representar, además, a la primera mujer presidenta de México en el “escenario más grande del futbol”, aumenta la emoción entre las participantes.
“Para mí sería un honor, un sueño hecho realidad, el poder estar en ese partido tan histórico, ya que para mí el futbol lo es todo”, asegura Belén Tamayo, una joven de 23 años que concursa desde Los Reyes, Michoacán.
Aunque la Liga MX femenil tiene apenas nueve años de vida, hace décadas que las mexicanas juegan y luchan por tener un espacio en las canchas profesionales.
Esto hace que con el futbol se aprenda resiliencia, disciplina y constancia, considera Fernanda Arciniega, de Pachuca, Hidalgo.
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“El futbol me enseñó algo muy importante y es que todas las mujeres somos capaces de lograr lo que nos propongamos, sin importar los estereotipos o las ideas que intenten limitarnos”, subraya la joven de 24 años.
Desde Aguascalientes, Marianne Bonnin, una adolescente de 17 años, también concursa por el boleto de Sheinbaum. Le encanta el futbol desde segundo de primaria, pero, por problemas de salud, retomó la práctica hace tres años.
Ella juega en el equipo Gacelas y ha logrado que su familia, donde no tiene ninguna “referente pambolera”, comprenda su pasión por este deporte.
“El futbol no nada más me ha dado infinita felicidad y días de tristeza, sino que me ha dado a mis mejores amigas”, comparte en el video que envió al concurso.
María Regina de Anda, de 17 años, también quiere representar a Sheinbaum en la inauguración mundialista. Vive en Mazatlán, Sinaloa, y recuerda cuánta emoción le produjo la Copa de la FIFA de 2014.
Llegaba de la escuela, aventaba la mochila y enseguida corría a ver los partidos con su padre. Aunque no entendía todo, asegura, se apasionaba con cada gol.
“Ahí supe que esto era para mí. Desde entonces, el futbol ha sido mi guía”, narra en el video.
Con macetas como portería y una lata como balón, Nicolle aprendió a jugar futbol en la infancia. La joven de Coyoacán, Ciudad de México, dice que el balompié le enseñó más de la vida que del propio deporte. Por ejemplo, a ser fuerte y luchar por sus metas, incluso cuando el camino se complica.
“Hoy les pido la oportunidad de no solo representar a México y a la presidenta (...), sino de hacer presencia por todas las mujeres que amamos y luchamos, por un futbol donde nosotras también existimos”.