¿Quién tendrá el boleto del Mundial de Claudia Sheinbaum? Ellas son las candidatas para ganar el sorteo

Para conseguir el lugar de Sheinbaum, alrededor de 400 jóvenes se inscribieron al certamen Representa a México en la Inauguración del Mundial, en el que participan con un video dominando el balón.

La ganadora será elegida por un comité conformado por la árbitra Katia Itzel, la futbolista profesional Charlyn Corral y la periodista deportiva Gabriela Fernández. El resultado se difundirá este 29 de mayo.

Desde varios rincones del país, en canchas con césped o en las calles de los barrios; uniformadas o hasta descalzas, decenas de jóvenes hicieron dominadas alternas, de empeine, punta o cabeza para competir por el boleto 00001 de la presidenta.

Sus videos muestran que, a pesar de los desafíos que enfrentan las deportistas, la discriminación o la brecha salarial, el futbol femenil se extiende en el país.

Deja solo de ensayar frente al espejo y gánate un boleto al #Mundial2026. La presidentA lanzó el reto definitivo: buscamos a una joven de entre 16 y 25 años que represente el talento de las mexicanas en la inauguración. 🏟️🇲🇽



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Por un lugar en el Mundial

Sin zapatos o con tenis; con su falda típica de la cultura otomí o con shorts, de cualquier manera, Magalli Bermúdez puede dominar el balón. Originaria del municipio de Temoaya, Estado de México, es una de las cientos de jóvenes que anhelan el boleto de Sheinbaum para ir al Mundial.

Participa con un video donde controla la pelota en la plaza principal de aquel Pueblo con Encanto, decidida a ser la elegida para asistir al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Este concurso es la única posibilidad de vivir el Mundial desde las gradas para la mayoría de las participantes. Porque nueve de cada 10 mexicanos no pueden costear los elevados precios de los boletos de la FIFA, estima Oxfam México.