Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum dará su informe de gobierno el próximo domingo en el Monumento a la Revolución

Debido a que en el Zócalo se instala la estructura para el FIFA Fan Fest, la plaza de la Constitución no será el escenario para el que será el cuarto informe de gobierno de la presidenta de México.
mié 27 mayo 2026 09:29 AM
Sheinbaum monumento a la revolución
En 2024, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum cerró su dprecampaña en el Monumento a la Revolución; ahora dará un informe a dos años de su triunfo. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que realizará su informe de gobierno en el Monumento a la Revolución, donde celebrará los primeros dos años de su triunfo en las urnas.

"El domingo es en el Monumento a la Revolución", confirmó luego de que lo definiera el lunes pasado con integrantes de su gabinete.

Publicidad

A diferencia de otros informes que realizó la presidenta, el Zócalo no será el escenario debido a que se instala la estructura para el FIFA Fan Fest en la que los mexicanos y turistas podrán disfrutar de los partidos de futbol.

El del próximo domingo, será el cuarto informe que encabece la presidenta. El primero se hizo en enero de 2025 para celebrar los primeros 100 días de su administración; en marzo llamó a una asamblea informativa sobre las medidas tomadas por su gobierno ante la política arancelaria de Donald Trump y en octubre de ese mismo año conmemoró su primer año de gobierno.

Conoce más:

sheinbaum informe en el zocalo.jpeg
presidencia

Informe de Sheinbaum no será en el Zócalo; se evalúa hacerlo en Palacio Nacional

El pasado domingo, la presidenta anunció que realizaría una rendición ante los mexicanos, pero esta vez pidió a los ciudadanos que viven en otras entidades que no se trasladen a la Ciudad de México, si no seguir el mensaje desde las plazas públicas de su entidad.

“En vez de que todos vayamos a la ciudad, en cada plaza de las 32 entidades de la república vamos a conectarnos para que se escuche el informe. Nos juntamos así a la distancia para que en toda la República podamos celebrar, conmemorar, defender la Cuarta Transformación de la vida pública”, dijo la mandataria desde Teapa, Tabasco.

Publicidad

A dos años del triunfo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su compromiso se mantiene en no traicionar a los que votaron por ella y también a los que no votaron.

"Seguimos con el compromiso que hicimos con el pueblo, que no robamos, que no mentimos y que nunca los vamos a traicionar a ellos y a los que no votaron por nosotros", dijo este miércoles.

Conoce más:

Estos son los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum como presidenta de México
presidencia

Los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum como presidenta de México

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Gobierno federal

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad