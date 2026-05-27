Sheinbaum dará su informe de gobierno el próximo domingo en el Monumento a la Revolución

A diferencia de otros informes que realizó la presidenta, el Zócalo no será el escenario debido a que se instala la estructura para el FIFA Fan Fest en la que los mexicanos y turistas podrán disfrutar de los partidos de futbol.

El del próximo domingo, será el cuarto informe que encabece la presidenta. El primero se hizo en enero de 2025 para celebrar los primeros 100 días de su administración; en marzo llamó a una asamblea informativa sobre las medidas tomadas por su gobierno ante la política arancelaria de Donald Trump y en octubre de ese mismo año conmemoró su primer año de gobierno.

El pasado domingo, la presidenta anunció que realizaría una rendición ante los mexicanos, pero esta vez pidió a los ciudadanos que viven en otras entidades que no se trasladen a la Ciudad de México, si no seguir el mensaje desde las plazas públicas de su entidad.

“En vez de que todos vayamos a la ciudad, en cada plaza de las 32 entidades de la república vamos a conectarnos para que se escuche el informe. Nos juntamos así a la distancia para que en toda la República podamos celebrar, conmemorar, defender la Cuarta Transformación de la vida pública”, dijo la mandataria desde Teapa, Tabasco.