Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

En Palacio, con nuevos ministros y temprano, así será el informe de Sheinbaum

Este 1 de septiembre, la presidenta rendirá su primer informe de gobierno, aunque el próximo 1 de octubre realizará un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México.
vie 29 agosto 2025 04:45 PM
1-de septiembre-2025
La presidenta Claudia Sheinbaum informará el 1 de septiembre los avances y desafíos para su gobierno en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum rendirá este lunes 1 de septiembre su primer informe de gobierno en Palacio Nacional, acto al que están invitados los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e integrantes de su gabinete.

De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución Política el presidente debe informar el estado que guarda el país al inicio de cada año legislativo, el cual comienza el 1 de septiembre.

“En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año del ejercicio de Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública de país”, establece el texto constitucional.

Publicidad

¿A qué hora es el informe de Sheinbaum?

El primer informe de la presidenta se realizará a las 11:00 horas. Aunque de lunes a viernes realiza su conferencia matutina, este lunes no habrá.

¿Cómo será el primer informe de Claudia Sheinbaum?

Oficialmente la presidenta cumple su primer año el próximo 1 de octubre, sin embargo, este lunes presentará un primer balance sobre sus avances en su gobierno.

El informe se realizará por la mañana del lunes y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de entregar el informe por escrito ante el Congreso.

“Por supuesto, lo que sí es constitucional es llevar el informe al Congreso, lo llevará la secretaria de Gobernación y haremos aparte nuestro informe, que ya estamos preparando”, informó la presidenta.

Te puede interesar:

Sheinbaum Cuarta Parte Gabinete-10
elecciones 2024

En Gabinete, Sheinbaum apuesta por la experiencia: 58 años el promedio de edad

¿Quiénes están invitados?

Entre los invitados especiales al informe de la presidenta están los nuevos ministros, quienes este lunes también toman protesta.

Los ministros invitados son: Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías Guerra, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Arístides Rodrigo Guerrero e Irving Espinosa Betanzo.

A la presidenta también la acompañarán miembros de su gabinete legal y ampliado, legisladores, gobernadores y miembros de Morena.

"Viene, obviamente: el Gabinete, el Gabinete Ampliado e invitados de todos los sectores de la sociedad, empresarios, medios de comunicación, indígenas de todo el país, trabajadores, universidades, vienen de todos los sectores", informó el jueves pasado.

¿Asistirá AMLO?

Al que será su primer informe de gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador no está invitado. La presidenta explicó que decidió respetar su decisión de retirarse de la vida pública, por lo que no le extendió invitación para que acuda a Palacio Nacional.

"Me gustaría mucho invitarlo, es no es… Pero él ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública. Y yo respeto mucho esa decisión del Presidente López Obrador, que ya muy pronto, como informó, cuando votó, a ver cuándo sale su libro, también", comentó.

Publicidad

¿Cuándo rendirá su informe en el Zócalo?

El miércoles 1 de octubre se prevé que la presidenta realice un evento masivo para presentar ante los mexicanos los resultados de su administración.

"El informe público, en el Zócalo, me voy a esperar al año de gobierno…porque el informe por ley es el 1 de septiembre, pero cumplo un año el 1º de octubre. Entonces, al acto público, ya grande, al que vamos a invitar a todo aquel que quiera venir, ya lo haríamos en octubre", aseguró el pasado 21 de agosto.

¿Acudirá a la Corte?

La presidenta informó asistirá a la ceremonia de la toma de protesta de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Hasta las 10:00 de la noche, creo que voy a la toma de protesta en el… aquí enfrente, en la Suprema Corte, voy a la formal, a la protocolaria; ya después tienen ellos un evento, y ya yo me retiro", informó.

Te puede interesar:

sheinbaum-mañanera-4-junio.jpeg
presidencia

Sheinbaum celebra llegada de Hugo Aguilar a la Corte: “Sacó más votos que el PRI en 2024”

Sheinbaum calificó como un día “histórico” el 1 de septiembre porque por primera vez tomarán posesión ministros que fueron electos por los ciudadanos y no llegaron al cargo propuestos por el Ejecutivo y elegidos por el Legislativo.

“Me da mucho gusto que el primero de septiembre sea histórico por la nueva Corte”, indicó.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Suprema Corte de Justicia de la Nación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad