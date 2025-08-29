En Palacio, con nuevos ministros y temprano, así será el informe de Sheinbaum

¿A qué hora es el informe de Sheinbaum?

El primer informe de la presidenta se realizará a las 11:00 horas. Aunque de lunes a viernes realiza su conferencia matutina, este lunes no habrá.

¿Cómo será el primer informe de Claudia Sheinbaum?

Oficialmente la presidenta cumple su primer año el próximo 1 de octubre, sin embargo, este lunes presentará un primer balance sobre sus avances en su gobierno.

El informe se realizará por la mañana del lunes y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de entregar el informe por escrito ante el Congreso.

“Por supuesto, lo que sí es constitucional es llevar el informe al Congreso, lo llevará la secretaria de Gobernación y haremos aparte nuestro informe, que ya estamos preparando”, informó la presidenta.

¿Quiénes están invitados?

Entre los invitados especiales al informe de la presidenta están los nuevos ministros, quienes este lunes también toman protesta.

Los ministros invitados son: Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías Guerra, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Arístides Rodrigo Guerrero e Irving Espinosa Betanzo.

A la presidenta también la acompañarán miembros de su gabinete legal y ampliado, legisladores, gobernadores y miembros de Morena.

"Viene, obviamente: el Gabinete, el Gabinete Ampliado e invitados de todos los sectores de la sociedad, empresarios, medios de comunicación, indígenas de todo el país, trabajadores, universidades, vienen de todos los sectores", informó el jueves pasado.

¿Asistirá AMLO?

Al que será su primer informe de gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador no está invitado. La presidenta explicó que decidió respetar su decisión de retirarse de la vida pública, por lo que no le extendió invitación para que acuda a Palacio Nacional.

"Me gustaría mucho invitarlo, es no es… Pero él ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública. Y yo respeto mucho esa decisión del Presidente López Obrador, que ya muy pronto, como informó, cuando votó, a ver cuándo sale su libro, también", comentó.