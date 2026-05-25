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Informe de Sheinbaum no será en el Zócalo; se evalúa hacerlo en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, además de informar sobre lo hecho en estos primeros 19 meses de gobierno, abordará la ofensiva mediática en contra del movimiento al que pertenece.
lun 25 mayo 2026 09:47 AM
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El próximo domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum ofrecerá su cuarto informe de gobierno. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, debido a la instalación de la estructura para el FIFA Fan Fest, el informe de gobierno que realizará el próximo domingo 1 de junio no tendrá como sede el Zócalo de la Ciudad de México, pero evalúa Palacio Nacional como opción.

“Hoy en la tarde tengo una reunión para ver si lo hacemos desde Palacio Nacional o lo hacemos en otro lugar aquí en la Ciudad de México, es que el Zócalo está lleno del FIFA Fan Fest famoso, entonces es muy chiquito y además están trabajando. Entonces no se puede hacer en el Zócalo porque se está preparando para el Mundial”, explicó.

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Para el próximo domingo 31 de mayo, la presidenta convocó a los mexicanos a asistir a su informe para conmemorar dos años de su victoria en las urnas, pero esta vez, a diferencia de otros años, no se realizará de forma masiva en el Zócalo capitalino.

La presidenta pidió a los mexicanos que no se trasladen desde sus estados y que mejor se reúnan en plazas públicas para que, desde ahí, escuchen el mensaje que emitirá.

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El 12 de enero Sheinbaum dará informe por sus 100 días desde el Zócalo

En su mañanera de este lunes, explicó que, además de conmemorar su victoria, también buscará explicar los ataques mediáticos que han recibido los integrantes del movimiento político al que pertenece.

“En este caso llamamos a la plaza pública, pero en las 32 entidades de la República. Daré un informe y va a haber conexión con pantalla para conocer la rendición de cuentas, lo que hemos hecho en año y medio de gobierno y desde que ganamos la elección y al mismo tiempo es pertinente informar por qué esta ofensiva mediática y también de defensa de la soberanía. En México decidimos los mexicanos, ese es el objetivo”, comentó.

Por la tarde de este lunes quedará definido el lugar desde el que la presidenta rendirá su informe de gobierno.

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El informe de la presidenta será el cuarto que realiza en su gobierno. En enero de 2025 convocó para celebrar los primeros 100 días de su administración; en marzo hizo una asamblea informativa sobre las medidas tomadas por su gobierno ante la política arancelaria de Donald Trump. En octubre de ese mismo año conmemoró su primer año de gobierno.

El de este domingo se desarrollará en medio de la tensión que hay con el Gobierno de Estados Unidos, pues el presidente Donald Trump plantea que, si México no actúa en contra de los cárteles, las autoridades estadounidenses lo harán.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Zócalo

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