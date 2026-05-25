Informe de Sheinbaum no será en el Zócalo; se evalúa hacerlo en Palacio Nacional

Para el próximo domingo 31 de mayo, la presidenta convocó a los mexicanos a asistir a su informe para conmemorar dos años de su victoria en las urnas, pero esta vez, a diferencia de otros años, no se realizará de forma masiva en el Zócalo capitalino.

La presidenta pidió a los mexicanos que no se trasladen desde sus estados y que mejor se reúnan en plazas públicas para que, desde ahí, escuchen el mensaje que emitirá.

En su mañanera de este lunes, explicó que, además de conmemorar su victoria, también buscará explicar los ataques mediáticos que han recibido los integrantes del movimiento político al que pertenece.

“En este caso llamamos a la plaza pública, pero en las 32 entidades de la República. Daré un informe y va a haber conexión con pantalla para conocer la rendición de cuentas, lo que hemos hecho en año y medio de gobierno y desde que ganamos la elección y al mismo tiempo es pertinente informar por qué esta ofensiva mediática y también de defensa de la soberanía. En México decidimos los mexicanos, ese es el objetivo”, comentó.

Por la tarde de este lunes quedará definido el lugar desde el que la presidenta rendirá su informe de gobierno.