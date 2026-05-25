Informe de Sheinbaum no será en el Zócalo; se evalúa hacerlo en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, debido a la instalación de la estructura para el FIFA Fan Fest, el informe de gobierno que realizará el próximo domingo 1 de junio no tendrá como sede el Zócalo de la Ciudad de México, pero evalúa Palacio Nacional como opción.
“Hoy en la tarde tengo una reunión para ver si lo hacemos desde Palacio Nacional o lo hacemos en otro lugar aquí en la Ciudad de México, es que el Zócalo está lleno del FIFA Fan Fest famoso, entonces es muy chiquito y además están trabajando. Entonces no se puede hacer en el Zócalo porque se está preparando para el Mundial”, explicó.