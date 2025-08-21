Claudia Sheinbaum presenta su primer informe con dos eventos: ¿cuándo y dónde son?

De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución, la presidenta debe enviar un informe de gobierno el 1 de septiembre, día en el que inicia el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

"En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país", dice el artículo.

El 1 de septiembre, la presidenta enviará, a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, su informe por escrito al Poder Legislativo.

En Palacio Nacional ofrecerá un mensaje, al cual ya fueron invitados los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).