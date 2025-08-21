Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum ofrecerá informe de gobierno en el Zócalo el 1 de octubre

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que tendrá dos eventos públicos para referirse a los avances y desafíos de su administración.
jue 21 agosto 2025 10:20 AM
Claudia Sheinbaum presenta su primer informe con dos eventos: ¿cuándo y dónde son?
La presidenta Claudia Sheinbaum rendirá su primer informe el lunes 1 de septiembre en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que tendrá dos eventos públicos como parte de su primer informe de gobierno: uno será en Palacio Nacional y otro en el Zócalo de la Ciudad de México.

"El primero de septiembre es el informe aquí en Palacio. El informe público en el Zócalo, me voy a esperar al año, al primero de octubre", detalló.

Publicidad

De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución, la presidenta debe enviar un informe de gobierno el 1 de septiembre, día en el que inicia el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

"En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país", dice el artículo.

El 1 de septiembre, la presidenta enviará, a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, su informe por escrito al Poder Legislativo.

En Palacio Nacional ofrecerá un mensaje, al cual ya fueron invitados los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Conoce más:

1-de septiembre-2025
presidencia

Así será el primer informe de Claudia Sheinbaum: temprano y sin ir al Congreso

Publicidad

El 1 de octubre, día en el que se cumplen 12 meses asumir el cargo, la presidenta encabezará un acto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, en el que presentará un balance sobre los 100 compromisos que realizó un año atrás.

"Cumplo un año el primero de octubre, entonces, al acto público y grande, vamos a invitar a todo aquel que quiera venir", dijo.

Te puede interesar:

1-de septiembre-2025
presidencia

Así será el primer informe de Claudia Sheinbaum: temprano y sin ir al Congreso

¿Habrá cambios en el gabinete?

Sobre la posibilidad de que realice los primeros cambios a su gabinete al cumplir el primer año de gobierno, la presidenta lo descartó, pues aseveró que es un buen equipo.

"No tengo pensado ningún cambio.Es un muy buen gabinete, todos trabajan muy bien", destacó.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Presidencia conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad