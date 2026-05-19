Embajador de EU no debe meterse en política de México, asegura Sheinbaum

El 9 de abril de 2025, Johnson fue confirmado como embajador de Estados Unidos en México. Desde su llegada a territorio mexicano se pronunció a favor de una relación de trabajo junto a la presidenta Sheinbaum.

“Estoy aquí para trabajar juntos con la presidenta Sheinbaum y su equipo. Además de interés como la seguridad, la frontera y la migración, las muchas llamadas entre nuestros presidentes reflejan la importancia de nuestra relación y prioridades compartidas”, escribió en redes sociales.

La llegada del embajador abrió un nuevo capítulo en la relación entre México y Estados Unidos, ello luego de que su antecesor, Ken Salazar, dejó el país alejado del gobierno federal. Durante su periodo como representante del gobierno estadounidense, Salazar tuvo diferencias con la gestión de Andrés Manuel López Obrador por temas como las reforma energética y al Poder Judicial.

Con Johnson los primeros meses estuvieron marcados por la cooperación y celebración de los golpes dados al crimen, sin embargo, en las últimas semanas hubo diferencias con el gobierno de México debido a un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en Chihuahua en el que participaron dos agentes de la CIA y a que en Sinaloa, el diplomático criticó la corrupción.