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Embajador de EU no debe meterse en política de México, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los embajadores de México en otros países tienen como instrucción no intervenir en los asuntos nacionales.
mar 19 mayo 2026 10:42 AM
jhonson y sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que cualquier embajador en México no debe intervenir en asuntos que corresponden solo a los mexicanos. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

A un año de que Ronald Johnson asumiera como titular de la Embajada de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su comportamiento debe ser como el de cualquier representante de México en el mundo, por lo que no debe meterse en asuntos de política que corresponden al país.

“Tienen que comportarse igual que se comporta un embajador mexicano en otro país. Nuestro embajador en Estados Unidos o nuestra embajadora en Argentina tienen labores que tienen que ver con la labor diplomática de relación con ambos países y de apoyo a los connacionales que están residiendo en ese país y de promoción de México para la inversión, para el turismo, tienen una labor. En ningún caso, ningún embajador mexicano debe meterse, esa es la instrucción que tienen todos, a la política de otros países, lo mismo tienen que ser de los otros embajadores hacia México”, puntualizó.

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El 9 de abril de 2025, Johnson fue confirmado como embajador de Estados Unidos en México. Desde su llegada a territorio mexicano se pronunció a favor de una relación de trabajo junto a la presidenta Sheinbaum.

“Estoy aquí para trabajar juntos con la presidenta Sheinbaum y su equipo. Además de interés como la seguridad, la frontera y la migración, las muchas llamadas entre nuestros presidentes reflejan la importancia de nuestra relación y prioridades compartidas”, escribió en redes sociales.

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La llegada del embajador abrió un nuevo capítulo en la relación entre México y Estados Unidos, ello luego de que su antecesor, Ken Salazar, dejó el país alejado del gobierno federal. Durante su periodo como representante del gobierno estadounidense, Salazar tuvo diferencias con la gestión de Andrés Manuel López Obrador por temas como las reforma energética y al Poder Judicial.

Con Johnson los primeros meses estuvieron marcados por la cooperación y celebración de los golpes dados al crimen, sin embargo, en las últimas semanas hubo diferencias con el gobierno de México debido a un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en Chihuahua en el que participaron dos agentes de la CIA y a que en Sinaloa, el diplomático criticó la corrupción.

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En su mañanera de este martes, la presidenta consideró que el comportamiento del embajador debe limitarse a sus labores diplomáticas, sin intervenir en asuntos que le corresponden a los mexicanos.

“Su labor es tener una buena relación diplomática en todos los sentidos con el gobierno de México y no intervenir, interferir en los asuntos nacionales o sea así como nuestros embajadores se comportan así en todos lados, pues igual para cualquier embajador no solamente para el de Estados Unidos se pide exactamente las mismas consideración que están reguladas”, puntualizó.

Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, apuntó que la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas establece cuáles son las limitaciones que tienen los diplomáticos, entre ellas, la no participación en los asuntos internos de cualquier país que los recibe como representantes de otro país soberano.

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