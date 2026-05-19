Embajador de EU no debe meterse en política de México, asegura Sheinbaum

A un año de que Ronald Johnson asumiera como titular de la Embajada de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su comportamiento debe ser como el de cualquier representante de México en el mundo, por lo que no debe meterse en asuntos de política que corresponden al país.
“Tienen que comportarse igual que se comporta un embajador mexicano en otro país. Nuestro embajador en Estados Unidos o nuestra embajadora en Argentina tienen labores que tienen que ver con la labor diplomática de relación con ambos países y de apoyo a los connacionales que están residiendo en ese país y de promoción de México para la inversión, para el turismo, tienen una labor. En ningún caso, ningún embajador mexicano debe meterse, esa es la instrucción que tienen todos, a la política de otros países, lo mismo tienen que ser de los otros embajadores hacia México”, puntualizó.