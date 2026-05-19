México solicita a EU 269 extradiciones, pero ninguna solicitud procede aún

“233 permanecen pendientes de concluir en los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando ya incluso ante las autoridades judiciales, ante los jueces. Los 50 restantes corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición, muy importante, en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho el Gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional”, apuntó.

El titular de Relaciones Exteriores detalló que, entre los casos en los que Estados Unidos no responde aún a la petición de extradición están:

-Francisco Javier Cabeza de Vaca. El exgobernador de Tamaulipas fue requerido por el Gobierno de México por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La petición se hizo el 8 de agosto de 2025, pero EU solicitó la petición formal.

-Víctor Manuel “N”. Es buscado por el delito de delincuencia organizada, sin embargo, se negó la extradición debido a que no es un delito violento. La fecha de solicitud se hizo el 4 de diciembre de 2025.

-Rafael “N” y Elías “N”. Son vinculados con el delito de delincuencia organizada, pero fue negada porque no es un delito violento ni se considera a los acusados como un riesgo para la sociedad. La petición se hizo el 1 de octubre de 2025.

-José Ulises “N”. Al juez del caso Ayotzinapa se le busca por el delito de delincuencia organizada, sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos pidió información adicional y pruebas sobre el proceso. Se presentó el 7 de junio de 2024.