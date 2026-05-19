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México solicita a EU 269 extradiciones, pero ninguna solicitud procede aún

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió reciprocidad al gobierno de Estados Unidos, pues dijo que varias de las peticiones son de implicados en casos graves como el de Ayotzinapa.
mar 19 mayo 2026 09:38 AM
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Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, informó que en 47 solicitudes, Estados Unidos pidió información adicional. (Foto: SRE.)

Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 13 de mayo de 2026, el Gobierno de México solicitó al de Estados Unidos 269 extradiciones, entre ellas la del exgobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca y la de implicados en el caso Ayotzinapa y en desfalcos al gobierno, sin embargo, ninguna procede todavía.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, informó que durante los últimos casi ochos a México ya se le negaron 36 de las peticiones que hizo.

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“233 permanecen pendientes de concluir en los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando ya incluso ante las autoridades judiciales, ante los jueces. Los 50 restantes corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición, muy importante, en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho el Gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional”, apuntó.

El titular de Relaciones Exteriores detalló que, entre los casos en los que Estados Unidos no responde aún a la petición de extradición están:

-Francisco Javier Cabeza de Vaca. El exgobernador de Tamaulipas fue requerido por el Gobierno de México por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La petición se hizo el 8 de agosto de 2025, pero EU solicitó la petición formal.

-Víctor Manuel “N”. Es buscado por el delito de delincuencia organizada, sin embargo, se negó la extradición debido a que no es un delito violento. La fecha de solicitud se hizo el 4 de diciembre de 2025.

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-Rafael “N” y Elías “N”. Son vinculados con el delito de delincuencia organizada, pero fue negada porque no es un delito violento ni se considera a los acusados como un riesgo para la sociedad. La petición se hizo el 1 de octubre de 2025.

-José Ulises “N”. Al juez del caso Ayotzinapa se le busca por el delito de delincuencia organizada, sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos pidió información adicional y pruebas sobre el proceso. Se presentó el 7 de junio de 2024.

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-Pablo “N”. El miembro de la agrupación criminal Guerreros Unidos e implicado en el caso Ayotzinapa es buscado por el delito de delincuencia organizada. La solicitud se hizo el 18 de julio de 2024, pero no ha procedido.

-William “N”. La extradición de quien está señalado de trata de personas ya fue negada por el gobierno de Estados Unidos.

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Sheinbaum pide reciprocidad

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó que el gobierno de Estados Unidos no haya procedido a las solicitudes de extradición que ha presentado México desde 2018 y consideró que en la relación bilateral debería haber reciprocidad.

“Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al mayo de 2026 a Estados Unidos, 269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno de los 269 requerimientos de extradición, no han enviado ninguna... ¿Qué pide siempre México? Reciprocidad”, dijo.

La presidenta comentó que en las más de 250 solicitudes, para México hay casos graves como los implicados en el caso Ayotzinapa o el del exgobernador, por lo que espera que de Estados Unidos haya respuesta a las solicitudes presentadas.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Caso Ayotzinapa

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