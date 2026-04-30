Sheinbaum afirma que las declaraciones del embajador de EU en México son “desafortunadas”

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó las declaraciones que hizo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sobre la corrupción y afirmó que ningún diplomático debe intervenir en los asuntos que le corresponden a los mexicanos.
“Viéndolo a la distancia, frente a lo que estamos viviendo, por lo menos podemos decir que son declaraciones desafortunadas porque un embajador de Estados Unidos en México, un embajador de Francia en México, un embajador de Ucrania en México, de Irán en México, para poner distancias, de Cuba en México, de Argentina en México, un embajador no puede ser, no puede tener una actitud injerencista”, planteó este jueves en su conferencia matutina.