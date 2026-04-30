Sheinbaum afirma que las declaraciones del embajador de EU en México son “desafortunadas”

La semana pasada, durante la ceremonia de la colocación de la primera piedra de una planta de metanol en Sinaloa, el embajador de Estados Unidos en México lanzó una advertencia: “Si queremos que nuestro futuro compartido sea lo más prometedor posible, la corrupción y la extorsión no tienen cabida”, afirmó.

En un primer momento, la presidenta planteó que México combate la corrupción, no obstante, también se requiere que su socio lo haga.

“Digamos que es lo que estamos haciendo, ellos allá y nosotros acá. Porque ellos, en Estados Unidos, también es importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión, libre de corrupción, con certezas jurídicas, y en México también”, dijo el pasado viernes.

Sin embargo, tras las acusaciones que el Gobierno de Estados Unidos lanzó y que fueron difundidas por la embajada de ese país en México, la presidenta cambió el tono en contra del embajador.

La mandataria planteó que en el mundo, México debe ser respetado: “Es muy importante el respeto mutuo. Nosotros hemos sido muy respetuosos… nosotros queremos una relación de respeto, de colaboración y de entendimiento, pero tiene que ser muy claro el respeto. México de ser respetado por todas las naciones del mundo. Entonces, siempre el papel de los embajadores tiene que ser una relación de respeto mutuo”, comentó.