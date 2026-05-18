Rey Felipe VI acepta invitación de Sheinbaum: vendrá a México durante el Mundial

El rey Felipe VI aceptó la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum de asistir a un partido del Mundial y estará en Guadalajara para presenciar el partido Uruguay-España.
La visita del Rey se realizará el próximo 26 de junio cuando se jugará el primer partido de España en tierra mexicana y tendrá como escenario el Estadio Guadalajara (Akron).
Por la mañana, medios españoles publicaron la noticia de la visita que luego fue confirmada por la presidenta, Claudia Sheinbaum.
"Viene a ver un partido de la selección española", dijo la presidenta este lunes, al reconocer que España y México están atravesando por un momento distinto en la relación bilateral, luego de que el propio rey reconociera los abusos de la etapa de La Conquista.