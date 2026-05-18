Rey Felipe VI acepta invitación de Sheinbaum: vendrá a México durante el Mundial

A inicios de año, la jefa del Ejecutivo federal y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enviaron cartas de invitación al jefe de Estado español para que asista a uno de los partidos que se jugarán en México como parte del Mundial de Futbol, mismas que se enviaron a distintos Jefes de Estado.

En su conferencia de este lunes, la presidenta aclaró que durante el sexenio pasado no se rompieron las relaciones bilaterales, pero que se trata de un tema de "dignidad".

Es un momento distinto, tiene que seguir. Es un asunto de dignidad, de reconocimiento de la grandeza cultural de México y a las grandes civilizaciones mexicanas, avanzando en el reconocimiento de nuestra historia, reconocimiento de las grandes civilizaciones de lo que hoy llamamos México”, señaló.

La presidenta explicó que en 2024 no invitó al rey Felipe al considerar que había un agravio al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a México, luego de que se envió una carta para pedir disculpas por los agravios durante esa etapa de la historia.

“Yo no invité al rey de España a mi toma de posesión porque había un agravio a México un agravio que vino a una solicitud de perdón por los abusos de los españoles durante la conquista de México”, dijo este lunes.