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Rey Felipe VI acepta invitación de Sheinbaum: vendrá a México durante el Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aún no sabe si sostendrá o no una reunión con el jefe de Estado español, pero destacó que ambos países viven un momento distinto.
lun 18 mayo 2026 04:32 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a principios de año al rey Felipe VI a México. (Fotos: Cuartoscuro.)

El rey Felipe VI aceptó la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum de asistir a un partido del Mundial y estará en Guadalajara para presenciar el partido Uruguay-España.

La visita del Rey se realizará el próximo 26 de junio cuando se jugará el primer partido de España en tierra mexicana y tendrá como escenario el Estadio Guadalajara (Akron).

Por la mañana, medios españoles publicaron la noticia de la visita que luego fue confirmada por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

"Viene a ver un partido de la selección española", dijo la presidenta este lunes, al reconocer que España y México están atravesando por un momento distinto en la relación bilateral, luego de que el propio rey reconociera los abusos de la etapa de La Conquista.

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A inicios de año, la jefa del Ejecutivo federal y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enviaron cartas de invitación al jefe de Estado español para que asista a uno de los partidos que se jugarán en México como parte del Mundial de Futbol, mismas que se enviaron a distintos Jefes de Estado.

En su conferencia de este lunes, la presidenta aclaró que durante el sexenio pasado no se rompieron las relaciones bilaterales, pero que se trata de un tema de "dignidad".

Es un momento distinto, tiene que seguir. Es un asunto de dignidad, de reconocimiento de la grandeza cultural de México y a las grandes civilizaciones mexicanas, avanzando en el reconocimiento de nuestra historia, reconocimiento de las grandes civilizaciones de lo que hoy llamamos México”, señaló.

La presidenta explicó que en 2024 no invitó al rey Felipe al considerar que había un agravio al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a México, luego de que se envió una carta para pedir disculpas por los agravios durante esa etapa de la historia.

“Yo no invité al rey de España a mi toma de posesión porque había un agravio a México un agravio que vino a una solicitud de perdón por los abusos de los españoles durante la conquista de México”, dijo este lunes.

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Sin presencia de Sheinbaum

Se trata de la tercera visita que hará Felipe VI a México: en 2015 viajó junto a su esposa Letizia para reunirse con el entonces presidente Enrique Peña Nieto y en 2018 asistió a la protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta no acompañará al rey Felipe a ese partido, pues dijo que decidió que no asistirá a ningún encuentro futbolístico.

Sobre la posibilidad de que se reúna con el rey, Sheinbaum apuntó que aún no lo sabe, debido a que recientemente fue notificada de que Felipe VI vendrá.

Luego de casi un sexenio de distanciamiento, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, México y España retomaron su relación.

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En abril pasado, la presidenta estuvo en España luego de ocho años de que un mandatario mexicano no pisara suelo español. Acudió a Barcelona a un foro de líderes mundiales progresistas, invitada por el presidente del gobierno español Pedro Sánchez.

A este acercamiento se suman episodios como que los reyes de España visitaron el pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y el reconocimiento de Felipe VI respecto a que hubo "mucho abuso" durante la conquista española de América.

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España Claudia Sheinbaum conferencia mañanera

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